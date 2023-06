Video e serbit të arrestuar me thes në kokë, reagon Sveçla: Ka nisur hetimi për policin që e filmoi

Në rrjete sociale ka qarkulluar një video e serbit Nenad Orloviç, i arrestuar në veri, i cili shihet i prangosur, me një thes të zi në kokë dhe pa rroba në pjesën mbi bel.

Lidhur me publikimin e kësaj video ka reaguar Ministri i MPB-së, Xhelal Sveçla, i cili njofton se ka ftuar Inspektoratin Policor të Kosovës që të fillojë menjëherë hetimet për këtë rast.

Ministri Sveçla njofton se Zyrtari Policor i cili ka kryer këtë akt, mbrëmë është suspenduar nga detyra dhe po vazhdon të hetohet nga IPK-ja.

Ministri Sveçla shprehet se “çdo i burgosur ka të drejtat e tij të garantuara me ligjet tona e me ato ndërkombëtare, teksa për veprat dhe shkeljet ligjore ballafaqohet me drejtësinë. Ky për ne është një parim themelor i cili vlen ndaj të gjithëve dhe pa dallim etnie”.

Më tej, Sveçla thekson se situata e sigurisë në veri vijon të mbetet e brishtë.

Për rastin në fjalë ka reaguar edhe Policia e Kosovës, duke informuar se Drejtoria Rajonale e Policisë Mitrovicë Jugu, ka filluar procedurat disiplinore ndaj zyrtarit policor.