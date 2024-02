Tragjedia në Tetovë, kryetarja e komunës: Kemi shpallur 3 ditë zie në nder të viktimave

Ka reaguar për tragjedinë në Tetovë, kryetarja e komunës, Teuta Arifi. Ajo tha se vendi është 3 ditë zie, për të nderuar 14 viktimat. Ajo gjithashtu i ofroi ndihmë familjeve të prekura.

“I shpreh ngushëllime të sinqerta ndaj gjithë familjeve që kanë humbur të afërmit e tyre në këtë fatkeqësi. Është fatkeqësia më e madhe që ka prekur qytetin tonë. Dëshirojë të ngushëllojë qyutetarët e Tetovës, pasi të gjithë ata janë vëllezërit dhe motrat tanë.

Ashtu siç edhe u informuat më parë, Këshilli Komunal i Tetovës mbajti mbledhjen e jashtëzakonshme, ku u shpallën 3 ditë zie. Nga fondi emergjent i komunës do të ndihmohen familjet e prekura. Informacionet do të ndahen të verifikuara. Jam në kontakt të vazhdueshëm me autoritet”, tha ajo.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur një natë më parë, ku dyshohet se plasja e një bombole gazi shkaktoi djegien e spitalit Covid-19.