Argjentina fitoi Kupën e Amerikës, Messi: Na trajtuan si dështakë

Disa muaj pasi Argjentina fitoi Kupën e Amerikës, ka reaguar Lionel Messi. Ylli i Paris Saint-Germain nuk u dorëzua kurrë në ndjekje të lavdisë me atdheun, pavarësisht vuajtjeve të shuma, saqë dy herë e njoftoi pensionimin nga Kombëtarja për t’u rikthyer sërish.

Duke folur për ESPN të enjten, 34-vjeçari i goditi kritikët që e kishin akuzuar atë se nuk po jepte për Argjentinën mjaftueshëm. “Një pjesë e gazetarëve na trajtuan si dështakë, thanë se ne nuk e ndienim fanellën dhe se ne nuk duhej të ishim në ekipin kombëtar. Ne përpiqemi të bëhemi kampionë, ne jemi të parët që e duam këtë gjë. Është shumë e vështirë ta fitosh Kupën e Botës apo Kupën e Amerikës.

Ne gjithmonë besojmë se jemi më të mirët në botë por ndeshjen duhet ta nisim duke e kuptuar se nuk jemi më të mirët. Ka ekipe të tjera që janë shumë të mirë. Në duhet ta nisim ndeshjen me përulësi, me punë, duke e dhënë më të mirën nga vetja dhe duke u rritur. Ne nuk jemi më të dobëtit kur humbim por as më të mirët kur fitojmë.

Çdo gjë që kam fituar ka qenë e rëndësishme dhe e bukur, por ky (Kupa e Amerikës) ishte më e vështira, sepse kam kaluar nëpër shumë gjëra, kam përjetuar goditje pas goditje”, theksoi ai./express