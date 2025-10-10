Spiunonte për llogari të Serbisë, lihet në burg analisti i njohur në Kosovë
Gjykata Themelore e Prishtinës ka vendosur masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj analistit Fatmir Sheholli, i cili akuzohet për veprën penale të spiunazhit në favor të Shërbimit Informativ Serb (BIA).
Lajmi u konfirmua për Klankosova nga zëdhënësja e gjykatës, Mirlinda Gashi, e cila bëri të ditur se masa u caktua pas seancës dëgjimore të mbajtur këtë të premte, me kërkesë të Prokurorisë Speciale të Kosovës.
“Po, ndaj të njëjtit është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh”, tha Gashi.
Sheholli u arrestua të enjten nën dyshimet se ishte rekrutuar nga Shërbimi Informativ Serb dhe se vepronte nën urdhrat e zyrtarit të BIA-s, Bojan Dimiç.
Sipas dosjes së Prokurorisë, Sheholli dyshohet se ka mbledhur dhe transmetuar te BIA informacione në lidhje me pronat e supozuara të pushtuara të komunitetit serb në Kosovë, përmes komunikimeve të ndryshme telefonike.
Gjithashtu, sipas Betimit për Drejtësi, Prokuroria thekson se më 26 shtator 2025, në Mitrovicën e Veriut, Sheholli ka marrë materiale audio dhe transkripte të bisedave të zyrtarëve të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, të cilat dyshohet se janë komprometuese.
Po ashtu, ai dyshohet se ka pranuar edhe një shumë të hollash si shpërblim për publikimin e tyre në media online.
Prokuroria pretendon se, me këto veprime, Fatmir Sheholli ka vepruar me qëllim dhe vetëdije në ndihmë të BIA-s, duke zbatuar udhëzimet e tyre, dhe kështu ka cenuar sigurinë dhe rendin juridik të Republikës së Kosovës, si dhe integritetin e institucioneve dhe qytetarëve të saj.