Nuk votoi Donika Gërvallën për kryeparlamentare, deputetja e Vetëvendosjes sqaron pse u hakmor
Deputetja e Vetëvendosjes Shqipe Mehmeti Selimi, nuk ka votuar sot për Donika Gërvallen, e cila ishte kandidate e Vetëvendosjes për kryetare të Kuvendit të Kosovës.
Në një postim në Facebook ajo sqaron se mosvotimi nuk është për arsye partiake, por sjell në vëmendje një postim të 7 shkurtit dhe 25 marsit të 2020 të Donika Gërvallës, e cila shprehej kundër propozimit të bashkëshortit të saj Rexhep Selimi në postin e kreut të grupit parlamentar të VV-së.
“Në përgjigje të interesimit të madh të mediave dhe opinionit publik lidhur me arsyen se pse nuk mora pjesë në votim gjatë seancës së sotme, dëshiroj të sqaroj se mospjesëmarrja ime nuk lidhet me motive partiake. Ajo ka të bëjë me një postim të datës 7 shkurt dhe 25 mars 2020, të cilin po e bashkëngjis në këtë shkrim.
Këtë shpjegim po e bëjë për hir të transparencës dhe respektit ndaj opinionit, mediave dhe në veçanti, përkrahësve e votuesve të Lëvizjes Vetëvendosje. I falënderoj për mirëkuptimin kolegët, aktivistët dhe votuesit e Lëvizjes”, shprehet ajo krahas postimeve të Gërvallës.
Deputetja e VV-së, Shqipe Selimi nuk ka votuar fare gjatë procesit të votimit për deputeten nga radhët e koalicionit Guxo–LVV–Alternativa, Donika Gërvalla. Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla dështuan të zgjidhen kryeparlamentare në dy votime të ndryshme në vazhdimin e seancës konstituive paraditen e së mërkurës. Të dy kandidatet e propozuara nuk morën më shumë se 57 vota “për” në votimin që ashtu siç e kërkoi Gjykata Kushtetuese u bë në mënyrë të hapur.
Seanca e radhës mbahet të premten në ora 11:00.
Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese thotë se deputetët duhet të zgjedhin me votim të hapur kryeparlamentarin, si dhe një kandidat për kryeparlamentar mund të votohet vetëm deri në tre herë.