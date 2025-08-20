Kërcënonte ish-pronarin prej dy vitesh, arrestohet 30-vjeçari shqiptar në Itali! Ish-punëdhënësi e kallëzoi, i jepte deri në 4 mijë euro çdo muaj
Itali- Policia italiane në Ragusa arrestoi një 30-vjeçar shqiptar të akuzuar për shantazh dhe zhvatje të ish-pronarit të tij. Ngjarja u zbulua pas denoncimit të një fermeri vendas, ish-punëdhënës i të dyshuarit, i cili raportoi se i ishte nënshtruar kërkesave të përsëritura për zhvatje nga 30-vjeçari për më shumë se dy vjet.
Shumat e kërkuara varionin nga 2500 deri në 4000 euro, në intervale prej 30-40 ditësh dhe në formë gjobe, dhe shoqëroheshin me kërcënime të qarta për dëmtim fizik, ose dëmtim të automjeteve bujqësore të kompanisë. Pas sinjalizimit, autoritetet nisën hetimet dhe aksionin me një dorëzim të kontrolluar. Kërkesa e fundit e shqiptarit ka qenë vlera 1400 euro.
Operacioni u zhvillua në një parking ngjitur me një bar të njohur në provincë, në prani të personelit nga policia, që bënë edhe dokumentimin me prova. I riu u ndalua menjëherë pasi mori paratë dhe u arrestua në flagrancë, informon media italiane.
Pas përfundimit të formaliteteve, i dyshuari u dërgua në Burgun e Raguzës dhe u vu në dispozicion të Prokurorisë Publike në Gjykatën e Raguzës për masë sigurie dhe hetime të mëtejshme.