Nëna e një prej viktimave të tragjedisë në Novi Sad fillon grevë urie përpara parlamentit në Beograd: Dua drejtësi
Nëna e njërës prej viktimave që vdiq kur çatia e një treni u shemb në Novi Sad të Serbisë Diana Hrka, filloi një grevë urie përpara parlamentit në Beograd të dielën në mëngjes, duke kërkuar drejtësi për vdekjen e fëmijës së saj. Diana Hrka, nëna e Stefan Hrkës, njërit prej 16 personave që humbën jetën në tragjedinë e Novi Sadit, përqafoi një mbështetës ndërsa filloi grevën e urisë, e rrethuar nga studentë dhe qytetarë që mbështesin luftën e saj.
Hrka ka marrë kërcënime dhe presion të madh gjatë vitit të kaluar për shkak të përpjekjeve të saj të pandërprera për të siguruar drejtësi për vdekjen e fëmijës së saj. Greva e urisë shënon fillimin e një faze të re proteste, pas një viti pandëshkueshmërie për shembjen e çatisë që mori jetën e 16 personave. Hrka njoftoi se do ta vazhdojë grevën derisa autoritetet të përmbushin tre kushte të panegociueshme.
"Greva ime e urisë do të zgjasë derisa autoritetet të përmbushin tre kushtet që kam vendosur. Së pari, që të gjithë të dyshuarit për shembjen e çatisë të merren në pyetje dhe të merren në paraburgim , në mënyrë që më në fund të fillojnë gjyqet, jo vetëm për 13 të raportuarit, por edhe për të gjithë të tjerët të përfshirë. Së dyti, që të gjithë studentët e ndaluar në mënyrë të paligjshme të lirohen dhe të lirohen nga të gjitha akuzat. Dhe së treti, që presidenti të shpallë zgjedhje,” tha Hrka.
Greva po zhvillohet përpara ndërtesës së Asamblesë Kombëtare Serbe në Beograd dhe përshkallëzon luftën për drejtësi pas dymbëdhjetë muajsh mobilizimesh të vazhdueshme. Vendimi i nënës për të hyrë në grevë urie konsiderohet si një akt i fundit proteste, pas një viti kërcënimesh dhe presioni nga autoritetet, pa u atribuar asnjë përgjegjësi për tragjedinë.
Eventi i sotëm vjen vetëm pak ditë pas një tubimi të madh prej 100,000 qytetarësh në Novi Sad, të cilët kërkonin llogaridhënie dhe transparencë. Lëvizja e Hrkës shihet si kulmi i një beteje të gjatë dhe të vështirë për drejtësi dhe llogaridhënie.