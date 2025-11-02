Tragjedi në alpet Italiane, orteku vret 5 alpinistë gjermanë, vetëm 2 mbijetuan!
Pesë alpinistë gjermanë u vranë kur u rrëmbyen nga një ortek në Alpet e Italisë, thanë autoritetet lokale të dielën (2 nëntor).
Alpinistët ishin nisur të shtunën për t’u ngjitur në majën Cima Vertana, në vargmalin Ortler, pranë fshatit Solda. Ndërsa po i afroheshin majës, orteku i zuri në befasi dhe i rrëmbeu tutje.
Masa e borës dhe akullit vuri para dy grupe të ndara alpinistësh që ishin të lidhur me litarë. Trupat e dy burrave dhe një gruaje u gjetën të shtunën, ndërsa trupat e dy viktimave të tjera – një babai dhe vajza e tij 17-vjeçare, u gjetën ditën e sotme. Dy alpinistë të tjerë shpëtuan pa lëndime.
Vargu malor Ortler, pranë kufirit zviceran, është një destinacion popullor për alpinistët dhe alpinistët me përvojë, por kushtet në zonë janë shpesh të paparashikueshme dhe të rrezikshme.