Naim Murseli, mesazhe me një tjetër grua/ Zbardhet dëshmia: U hakmorr duke më tradhtuar

Babai i Naim Murselit, Shaban Murseli ka dëshmuar para autoriteteve për një problem familjar që ka patur mes djalit të tij dhe bashkëshortes rreth 1 vit para ekzekutimit të saj.

Sipas Shaban Murselit në 1 dhjetor të vitit të kaluar Naimi ka patur një rast me djalin e hallës K.Kokallën, vëllain e Kushtrim Kokallës , të dyshuar për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt.

Problemi kanë qenë disa mesazhe të shkëmbyera mes Naimit dhe rejës së Kushtrim Kokallës.

“Unë përveç një problem që e ka pas Naimi me djalin e hallës se tij K. para një viti që ka pas disa masazhe të shkëmbyer përmes telefonit gjegjësisht me B., gruan e K.. Sipas njohurive që unë i kam pas për këtë rast nuk ka pasur diçka me shume mes Naimit dhe B. përveç disa shkrimeve dhe fotove jo intime, foto normale”, ka thënë Shaban Murseli në dëshminë e dhënë në Polici më 1 dhjetor.

Më tej ai dëshmon se Naimi së bashku me Liridonën dhe K.me B. kanë sqaruar këtë çështje.

“Mirëpo e di qe Naimi me Liridonën dhe K. me B. janë marrë vesh që kjo gjë të mbyllet me kaq. Nga ky rast Naimi i ka ftohur marrëdhëniet me në një mënyrë me mua dhe familjen”, ka thënë ai.

Për të njëjtin proble familjar duket se ka folru edhe Naim Murseli në dëshminë e tij.

Ai thotë se ky rast e ka rënduar lidhjen e tyre. Sipas tij ka qenë në presion dhe kontroll të vazhdueshëm nga Liridona dhe për këtë arsye i ka kërkuar divorcin por ajo e kishte refuzuar.

Më tej, Naim Murseli ka dëshmuar se Liridona ishte hakmarrë ndaj tij duke e tradhtuar.

“Një problem familjar ku kanë dal në shesh disa SMS-a me një të afërt. Këta SMS-a ia kanë dërguar bashkëshortes sime dhe kjo e ka rënduar tej mase lidhjen tonë martesore. Pas kësaj ngjarje, presioni dhe kontrolla ndaj meje është shtuar ku unë kam kërkuar ndarjen mirëpo kategorikisht bashkëshortja nuk ka pranuar dhe në një ndejë në Malmo të Suedisë, bashkëshortja më ishte hakmarrë duke më tradhtuar me një person të huaj aty.

Këtë ngjarje unë e kam parë me sytë e mi mirëpo nuk ia kam shprehur në asnjë moment. Kjo ngjarje sigurisht që më ka rënduar dhe ndikuar në raportin tonë. Unë si bashkëshort të gjitha kushtet ia kam plotësuar dhe kam dashur që ajo të jetë e lumtur”, ka thënë Murseli