Largimi i dinarit serb, reagon Kurti: Një periudhë tranzicioni është e nevojshme

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka dalë me një njoftim të martën për çështjen e dinarit serb në Kosovë, temë që ka ngjallur reagimin edhe të bashkësisë ndërkombëtare. Përmes një deklarate, Kurti ka thënë se duhet një periudhë tranzicioni për çështjen e dinarit serb.

Ai ka deklaruar se gjatë këtij muaji do t’i ofrojnë të gjitha informacionet e nevojshme për këtë çështje. Kreu i ekzekutivit kosovar ka përgëzuar Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) për profesionalizmin, duke i dhënë mbështetje rregullores së re.

“Unë e shkruaj këtë deklaratë duke theksuar se Zyra e Kryeministrit mbështet plotësisht pavarësinë e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) dhe profesionalizmin me të cilin ajo kryen detyrat e veta. Në këtë cilësi, ndihem i obliguar që të mbroj profesionalizmin e trupave publike. Në fund të vitit të kaluar, Banka Qendrore nxori rregulloren e saj mbi pagesat me paratë e gatshme. Rregullimi i mënyrës se si monedhat e huaja operojnë në një vend është, natyrisht, një kompetencë thelbësore e Bankës Qendrore. Kjo rregullore nuk e targeton Dinarin e Serbisë. Banka Qendrore ka kërkuar, me të drejtë, që transaksionet joformale që kryhen në Dinarë të Serbisë të formalizohen; prandaj, ekzistenca dhe vazhdimi i tyre kishin qenë të kundërligjshme. Monedha zyrtare e Kosovës është Euro dhe rregullorja vjen thuajse 16 vjet pas deklarimit tonë të pavarësisë”, thuhet në komunikatë.

Më tutje, Kurti ka thënë se mënyra mungesa e kësaj rregullore mund të rezultojë në shpërlarjen e parasë, financimin e terrorizmit dhe aktivitete të tjera të kundërligjshme.

“Ky vendim është përgjegjësi themelore e Bankave Qendrore, duke synuar rregullimin e hyrjes së monedhave të huaja brenda territorit. Mungesa e një rregulloreje të tillë mund të rezultojë në shpërlarjen e parasë, financimin e terrorizmit dhe aktivitete të tjera të kundërligjshme.

Në këndvështrimin praktik, ky vendim nënkupton se pagesat e marra nga serbët e Kosovës janë ende të lejueshme, por do të deponohen në llogaritë e tyre me Euro. Natyrisht, posedimi privat i monedhave të huaja mbetet i lejueshëm”, ka thënë Kurti.