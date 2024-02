“Jam në pozicion të vështirë”/ Kundër marrëdhënies Ilnisa-Meriton? Romeo: Dua që…

Në shtëpinë e “Big Brother Vip”, edhe pse janë ende javët e para kanë filluar flirtet e para dhe duket se janë krijuar disa çifte.

Dy prej tyre janë Romeo-Heidi dhe Meritoni-Ilnisa, të cilët gjatë spektaklit të sotëm kanë qenë protagonistë dhe të një debat itë fortë. Debati nisi pasi Romeo i tha Ilnisës se po prish marrëdhënien e tij me Meritonin, duke mos e lejuar këtë të fundit të ketë marrëdhënie me banorët e tjerë. Nga ana tjetër, marrëdhëniet e Heidit me Ilnisën nuk janë aspak miqësore.

Ilnisa: Mua më vjen keq që çelet spektakli me një marrëdhënie të tillë, rrënjët e të cilës janë nga ana em irë. Fakti i fryrjes vijon të jetë edhe sot. Me aq sa fola, nga Romeo nuk mora kurrë një përgjigje sen ga erdhi gjithë ai dyshim që m’u përplas në fytyrë.

Romeo: As unë nuk mora një përgjigje.

Ilnisa: Ti nuk ke një pyetje në mendjen tënde, ti ke një dyshim që e ke krijuar vetë, unë me të gjitha të drejtat e borës më ngelet një fyerje dhe një krisje në marrëdhënien tënde, që nuk ëhstë prekur kurrë. Ka disa variante nga neë të gjithë për të vepruar në njëmarrëdhnëie. Nuk dua t’i marr të mirërfillta akuzat e Romeos ndaj meje, për diçka që është ashtu siç duket, e jo siç thotë Romeo. Kam menduar që loja kan dikuar në këtë miqësi.

Romeo: Unë jam në pozicion të vështirë sepse atë djalë e kam shok, nuk mbaja dot më nga ajo që pashë dhe prandaj reagova. Dua që ai djali të jetë i lumtur prandaj reagoj. Kam bërë një bisedë veçmas me Meritonin. Reagova sepse ajo gjë m’u duk tendecioze nga ana jote.

Meritoni: Unë i kam thënë që e di se ka reaguar për shkak të emocioneve, e kuptova se përse e thashë. Ai më tha që më do vetëm të mirën, do vetëm që unë të isha ok. Romeon e kam shumë shok dhe i kam qëndruar shumë afër për punët tona. Ne nuk kem iasnjë aleancë, por nuk e pengoj në mendiemt e mija, njësoj dhe ai mua. Aleancë do ishte bukur, por ne kemi miqësi.

Arbër Hajdari: Mua më jep idenë sikur Romeo donte ta dëmtonte Ilnisën nëpërm,jet kësaj. Kam vënë re që ai nuk i zjgat debatet. Ajo i kërkon llogari, ky nuk e zgjat. Romeo i ke thënë shokut tënd ndahu nga ajo.

Romeo: Unë e kam pyetur 100 herë ‘Pse?’ Dhe ajo nuk më është përgjigjur akoma.

Ilnisa: Ty të duhet Gazi për të futur mes nesh. Unë kur i bëj dikujt një pyetje të tillë, nëse janë miqtë e mi, do të thotë që ka lidhje direkt me marrëdhënien e tyre, jo me njerëz të jashtëm.

Romeo: Pyetja ime ishte ‘Pse i the atij djali pse nuk më dole në krah në debatin me Gazin’. Ai djali ty të mbron gjithmonë, ti nuk ke nevojë për mbrojtje se je grua e fortë.