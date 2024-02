Arbër Hajdari: Një nga faktet që vendosi ta godasë Ilnisën në prime, tregon mënyrën se si kërkon Romeo të arrijë atë që do.

Romeo Veshaj: Po jo mor Arbër.

Arbër Hajdari: Do më lësh ta mbaroj. Unë po them si e shoh unë. Ka parë një tendencë të Romeos që nuk ka fuqi ti zgjasë debatet. Ja debatin me Ilnisën, ajo po të kërko llogari se indirekte i the të ndahet nga ajo.