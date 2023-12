Kurti: Kosova gati të zbrapsë këdo që mendon të na sulmojë

Kryeministri Kurti ka falënderuar AKI-në duke thënë se është duke treguar një sukses të jashtëzakonshëm dhe ka potencuar se kur AKI-së i shtohet edhe bashkëpunimi me aleatët, atëherë Kosova është e gatshme për t’i zmbrapsur suksesshëm kushdo që mendon të sulmojë Kosovën.

Kurti tha se kufiri me Serbinë është më i gjati 381 kilometra. “Është edhe terren kodrinoro-malor. Ajo që po bëjmë ne e që duket se i ka zmbrapsur planet për sulm, është patrullimi i përbashkët me KFOR-in. Në anën tjetër kemi një inteligjencë shumë të suksesshme të Kosovës.

Është e paparë puna e AKI-së në kuptimin e dyfishtë të fjalës. Këso rezultatesh janë të papara në historikun e AKI-së, për çka i falënderoj shumë AKI dhe drejtorin. Kur kësaj i shtohet edhe koordinimi me aleatët, ne jemi të përgatitur që t’i zmbrapsim suksesshëm çfarëdo sulmi që mund ta mendoj çdo kush”, ka thënë Kurti.

Sipas tij, barrikadat vitin e kaluar dolën të ishin të kota. “Edhe këto sulme dëme të përkohshme por kot. Lënduan ushtarët e KFOR-it, vranë Afrim Bunjakun, u vranë 3 serbë të grupit të Radoiçiqit, dy prej tyre kanë qenë fëmijë në kohë të luftës në Kosovë 98-99, sepse për mua është e qartë që dikush në Beograd dëshiron që konflikti të iu mbetet gjeneratave të ardhshme”, tha ai.

Duke shtuar se është politikan që dëshiron të mos ketë luftë dhe më brezat e ri të mos e marrin vesh kurrë çka është lufta.

“Le të kryhet kjo punë me Xhelalin edhe me mu. Le të kryhet me brezin tonë. Le të kryhet edhe me brezin e Vuçiqit. Por mos të bartet lufta, gjakderdhja tek brezi i ri. Tash me këta terroristë që u vranë, ka një cytje e orkestrim që konflikti të bartet tek brezi i ardhshëm.

Kjo është brengosëse për mua në aspektin socio-historik. Sepse nëse vdesin brezat e rinj pa e ditur çfarë ka ndodhur më 1999, është përgatitje për brezat e ardhshëm që të përjetojnë tragjeditë që i kemi pasur edhe ne.

Duhet të ndërpritet kjo. Duhet të përgatitemi për integrime dhe të orientohemi kah normalizimi i raporteve. Ky është synimi ynë, por s’është kollaj sepse po përballemi me një Serbi agresive dhe armiqësore”, ka thënë kryeministri Kurti.