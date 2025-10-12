LEXO PA REKLAMA!

Kosovë/ Publikohen shifrat zyrtare, KQZ: Pjesëmarrja në zgjedhjet lokale 39.07%, nis numërimi i votave

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 20:06
Kosovë&Rajon

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka bërë të ditur se pjesëmarrja në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë ishte 39.07%, sipas të dhënave preliminare të publikuara mbrëmjen e së dielës.

Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, në një konferencë për media deklaroi se përkundër një procesi të qetë dhe të rregullt, pjesëmarrja ka qenë më e ulët krahasuar me zgjedhjet lokale të kaluara, ku kishin votuar rreth 43% e qytetarëve me të drejtë vote.

“Sipas të dhënave preliminare, deri në mbylljen e vendvotimeve kanë votuar 39.07% e qytetarëve. Procesi ka qenë i qetë dhe pa pengesa të mëdha,” tha Radoniqi.

Ai bëri të ditur se në shumë vendvotime ka nisur tashmë procesi i numërimit të votave për kryetarët e komunave, ndërsa pas përfundimit të këtij procesi do të vazhdohet me numërimin e votave për asambletë komunale.

