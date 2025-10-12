LEXO PA REKLAMA!

Të shtëna masive në SHBA, 4 të vrarë dhe 20 të plagosur (PAMJET)

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 17:13
Të shtëna masive në SHBA, 4 të vrarë dhe 20 të

Të paktën katër persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën si pasojë e të shtënave masive në Karolinën e Jugut në SHBA.

Të shtënat ndodhën në një bar në ishullin St Helena në Qarkun Beaufort në orët e para të mëngjesit të së dielës, kur një person hapi zjarr ndaj turmës.

Ende nuk dihen rrethanat e të shtënave. Zyra e Sherifit të Qarkut Beaufort thotë se hetimi është duke vazhduar ndërsa detektivët punojnë për të identifikuar autorin dyshuarin/të dyshuarit.

Të shtëna masive në SHBA, 4 të vrarë dhe 20 të

“Me të mbërritur në vendngjarje, oficerët hasën një turmë të madhe njerëzish, disa prej të cilëve kishin pësuar plagë nga të shtënat me armë zjarri”, tha Zyra e Sherifit të Qarkut Beaufort.

“Shumë nga të plagosurit dhe dëshmitarët vrapuan në dyqanet dhe ndërtesat aty pranë për të gjetur strehim nga të shtënat”, shtoi ai.

Autoritetet konfirmuan se katër persona humbën jetën në vendngjarje dhe se të paktën 20 persona u plagosën, katër prej të cilëve rëndë.

Personat në gjendje kritike u transferuan në spitalet e zonës, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore nuk është njoftuar ende.

Identitetet e viktimave nuk do të bëhen të ditura derisa të njoftohen familjet e viktimave, thanë autoritetet.

“Ky është një incident tragjik dhe i vështirë për të gjithë. Ju lutemi të keni durim ndërsa vazhdojmë të hetojmë incidentin”, tha Zyra e Sherifit.

“Mendimet tona janë me të gjitha viktimat dhe të dashurit e tyre.”

