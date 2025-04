Zelenskyy thirrje SHBA të sanksionojë Rusinë: Nuk do paqe të vërtetë...

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të mërkurën që të sanksionojnë më tej Moskën, për të cilën ai tha qartë se nuk po ndjek një paqe të vërtetë pas një nate sulmesh me dronë rusë që shkaktuan dëme në disa vende.

Ai veçoi sulmet në qytetin e tij të lindjes, Kryvyi Rih dhe rajonin verior të Sumy-t, teksa pyetjet vërshuan mbi detajet themelore të dy marrëveshjeve të armëpushimit që u njoftuan nga Shtetet e Bashkuara të martën pas bisedimeve në Arabinë Saudite.

Shtetet e Bashkuara thanë se ranë dakord të ndanin marrëveshje me Ukrainën dhe Rusinë për të ndalur sulmet e tyre mbi Detin e Zi dhe kundër objektivave energjetike të njëri-tjetrit, megjithëse ishte e paqartë se kur hynë në fuqi marrëveshjet. Presidenti Volodymyr Zelenskyy tha se ato hynë në fuqi menjëherë, por Kremlini tha se marrëveshjet e Detit të Zi nuk do të hyjnë në fuqi nëse disa banka ruse nuk lidhen me sistemin financiar ndërkombëtar.

Kremlini thotë se tashmë po zbaton pauzën e tij për sulmet energjetike. Asnjë nga deklaratat e Ukrainës nuk thoshte se Rusia sulmoi infrastrukturën energjetike brenda natës, por Zelenskiy tha se ato shkuan kundër frymës së bisedimeve të paqes.

“Nisja e sulmeve të tilla në shkallë të gjerë pas negociatave të armëpushimit është një sinjal i qartë për të gjithë botën se Moska nuk do të ndjekë paqen e vërtetë”, shkroi Zelenskyy në X.

Rusia, e cila raporton vetëm për shkatërrimin e dronëve, tha se kishte shkatërruar nëntë dronë, duke përfshirë dy mbi Detin e Zi. Moska tha se Ukraina ishte përpjekur të sulmonte një objekt magazinimi të gazit në Krimenë e pushtuar nga Rusia dhe infrastrukturën energjetike në rajonet Kursk dhe Bryansk të Rusisë.