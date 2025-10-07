Zbulohet misteri pas bllokimit të aeroportit në Lituani/ Autoritetet dyshuan se u cenua siguria
Balona meteorologjike që transportonin cigare kontrabandë hynë në hapësirën ajrore lituaneze të shtunën, duke çuar në mbylljen e Aeroportit të Vilniusit për orë të tëra, thanë autoritetet.
Ndërprerja preku 6,000 pasagjerë në 30 fluturime, shtuan ata.
Policia lituaneze gjeti 11 balona dhe rreth 18,000 pako cigaresh të kontrabanduara në vende të ndryshme, sipas Darius Buta, një zëdhënës i Qendrës Kombëtare të Menaxhimit të Krizave të vendit.
Buta tha se dy nga balonat, të cilat kontrabandistët tani i përdorin zakonisht për të transportuar mallra të paligjshme nga Bjellorusia fqinje fluturuan mbi aeroport.
Autoritetet thanë se deri në 25 balona u panë duke fluturuar mbi Lituani midis orës 8:45 të mbrëmjes të shtunën dhe orës 4:30 të mëngjesit të dielën.
Shfaqja e balonave erdhi ndërsa vendet evropiane ishin në gatishmëri të lartë, pas një vale shikimesh të dronëve të paligjshëm në të gjithë kontinentin.
Udhëheqësit e BE-së kanë fajësuar Rusinë për incidentet, përfshirë një ndërhyrje masive me dronë në Poloni muajin e kaluar, diçka që Moska e mohon.
Më 10 korrik, Lituania gjeti një dron Gerbera të prodhuar në Rusi që kishte fluturuar në territorin e saj nga Bjellorusia, një aleat kyç i Rusisë.
Një tjetër u gjet në fillim të gushtit, pasi u rrëzua në një poligon stërvitjeje ushtarake më 28 korrik.
Në përgjigje të fluturimit të dronëve në territorin e saj, Lituania shpalli një zonë ndalimi fluturimi prej 90 km paralel me kufirin me Bjellorusinë, duke thënë se kjo do t’i lejonte ushtrisë së saj të reagonte ndaj shkeljeve dhe të rrëzonte dronë pa pilot.