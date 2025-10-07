Sezoni i kungullit, çfarë fitojmë nëse e përfshijmë në dietën tonë? Zbuloni benefitet në shëndet
Me shumë madhësi dhe forma të ndryshme, me pak kalori dhe të pasura me lëndë ushqyese, kungulli është një zgjedhje e shkëlqyer për një dietë të ekuilibruar.
Edhe pse konsiderohet perime, në fakt është frut, pasi përmban fara (të cilat janë gjithashtu të ngrënshme dhe ushqyese).
Ky frut tipik vjeshtor nuk është vetëm një dekorim për Halloween. Mund të gatuhet në shumë mënyra dhe mund të shoqërojë pjata të ëmbla dhe të kripura. Përveç shijes së tij, është i pasur me vitamina, minerale dhe antioksidantë që shoqërohen me përfitime të shumta shëndetësore.
Pra, çfarë fitojmë nëse e përfshijmë kungullin në dietën tonë?
1. Ka shumë pak kalori
Një filxhan kungull i gatuar (245 g) është 94% ujë dhe përmban vetëm 49 kalori, duke e bërë ideal për ata që duan të humbin peshë ose të ndjekin një dietë më të shëndetshme.
Thënë thjesht, kungulli është një ushqim që ndihmon në humbjen e peshës sepse mund të konsumoni një sasi më të madhe të tij krahasuar me burime të tjera të karbohidrateve, siç janë orizi dhe patatet.
Në të njëjtën kohë, përmban fibra që kontribuojnë në ngopje dhe rregullimin e oreksit.
2. I pasur me vitaminë A e cila ka shumë përfitime shëndetësore
Një filxhan kungull përmban 78% të sasisë së rekomanduar ditore të kungullit. Në fakt, është i pasur me beta-karoten, i cili shndërrohet në vitaminë A në trupin tonë.
Siç dihet, kjo vitaminë forcon sistemin imunitar, duke ndihmuar trupin të luftojë infeksionet; është i mirë për shikimin, duke zvogëluar rrezikun e kataraktit dhe degjenerimit makular. I bën mirë lëkurës, duke vepruar si një krem mbrojtës natyral nga dielli dhe duke kontribuar në prodhimin e kolagjenit.
3. Ka veti antioksiduese
Kungulli përmban alfa- dhe beta-karoten, luteinë dhe zeaksantinë. Këto substanca – të quajtura komponime karotenoide – mbrojnë nga procesi i stresit oksidativ, i cili është lidhur me plakjen dhe sëmundjet kronike si sëmundjet e zemrës dhe kanceri.
Antioksidantët e kungullit janë lidhur gjithashtu me një rrezik më të ulët të kancerit në studime të ndryshme.
Së fundmi, përbërjet karotenoide të kungullit mbrojnë nga oksidimi i kolesterolit “të keq” LDL.
4. Forcon sistemin imunitar edhe në mënyra të tjera
Kungulli është gjithashtu i pasur me vitaminë C, e cila rrit prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, ndihmon qelizat e sistemit imunitar të funksionojnë më efektivisht dhe përshpejton shërimin e plagëve.
Në të njëjtën kohë, përmban vitaminë E, hekur, acid folik dhe bakër, të cilat gjithashtu forcojnë sistemin imunitar dhe na bëjnë të ndihemi sikur kemi më shumë energji.
5. Është i mirë për zemrën
Kaliumi, fibra dhe vitamina C në kungull ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe janë lidhur me një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës.
6. Mund të gatuhet në shumë mënyra të ndryshme
Nëse ka një gjë për të cilën kungulli njihet, ajo është shkathtësia e tij në gatim. Shija e tij e ëmbël e bën atë një përbërës të njohur në pjatat e ëmbla si kremrat, byrekët dhe petullat. Megjithatë, ai shkon po aq mirë edhe në pjatat e kripura si perimet e pjekura, supat dhe makaronat.
Kungujt kanë lëkurë shumë të fortë, kështu që duhet pak përpjekje për t’i prerë. Pasi t’i prisni, hiqni farat dhe pjesët fibroze, pastaj priteni kungullin në copa.
Kujdes: mos i hidhni farat, pasi ato janë të ngrënshme dhe të pasura me lëndë ushqyese. Për shembull, vaji i farave të kungullit mund të përmirësojë shëndetin e fshikëzës dhe të zemrës.
Mund ta gjeni të prerë në feta ose të konservuar në supermarket. Megjithatë, kur blini të konservuar, sigurohuni që t’i lexoni me kujdes etiketat, pasi jo të gjitha produktet janë 100% kungull dhe mund të dëshironi të shmangni përbërësit e shtuar, veçanërisht sheqerin.
Çfarë duhet të keni kujdes me kungullin
Kungulli ka një efekt të lehtë diuretik, kështu që duhet të tregohet kujdes për ata që marrin ilaçe të caktuara (p.sh. litium).
Së fundmi, është e rëndësishme të ndash kungullin e papërpunuar nga produktet e tij të përpunuara (ëmbëlsirat, produktet e konservuara, pijet si latte me kungull) të cilat janë të pasura me sheqer dhe nuk ofrojnë të njëjtat përfitime.