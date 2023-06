Vrasja e 29-vjeçares shtatzënë, dëshmia e të dashurit: Ajo qëlloi veten, unë i dhashë goditjet e fundit

Një ditë pas zbulimit të krimit të rëndë në Itali, ku Giulia 29-vjeçare në muajin e shtatë të shtazënisë u vra nga partneri i saj, është zbardhur dëshmia e këtij të fundit përpara hetuesve.

Alessandro Impagnatiello i cili ka pranuar vrasjen e të fejuarës së tij Giulia Tramontano , e vetmja formë pendimi që ka kuptim është t’i japë fund jetës së tij.

Këto janë fjalët që 30-vjeçari i tha avokatit të tij në përfundim të marrjes në pyetje, ku u dha masa e sigurisë së arrestit me burg.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

30 vjeçari ka pranuar që e ka qëlluar me thikë partneren e tij shtatzënë dhe se ka vepruar i vetëm në krim, po ka mohuar që ta jetë bërë vrasjen me paramendim.

30-vjeçari akuzohet për vrasje me dashje të rëndë me paramendim, fshehje të kufomës dhe abort pa konsensus se ka goditur me thikë vajzën dhe më pas ka tentuar t’i vërë flakën me alkool dhe benzinë ​​në vaskë.

Sipas prokurorëve Alessia Menegazzo dhe Letizia Mannella, ai kishte vendosur tashmë të vriste 29-vjeçaren përpara se ajo të kthehej në shtëpi, siç tregohet, midis elementëve të ndryshëm të mbledhur nga hetuesit, nga vargjet e kërkimit në internet në orën 19:00 të së shtunës, me fjalën kyçe “vaskë qeramike e djegur”.

Impagnatiello tregoi se gjatë sherrit me të renë që ishte kthyer në shtëpi, pasi kishte zbuluar tradhtinë me një grua tjetër që gjithashtu kishte mbetur shtatzënë para se të ndërpriste shtatzëninë, se “ajo tashmë i kishte shkaktuar vetes disa goditje në qafë dhe unë arrita pranë saj, për të mos e vuajtur i dhashë tre-katër goditje të tjera”.

Thika ra në dysheme – deklaroi ai gjatë rrëfimit të tij – para divanit, ajo ishte e rraskapitur në dysheme dhe i thashë se kishte mbaruar dhe ajo duhej të pushonte.