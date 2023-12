Vladimir Putin paralajmëron: Ukraina në NATO? Asnjëherë, as pas 15 vjetësh

Presidenti Vladimir Putin deklaroi sot Rusia nuk do të pranojë anëtarësimin e Ukrainës në NATO, qoftë edhe 10 apo 15 vjet më vonë. Putin kritikoi anëtarësimin e Finlandës në NATO, që do të thotë së blloku euroatlantik është afruar më pranë kufirit me Rusinë.

“Nga pikëpamja e perspektivës historike dhe interesave strategjike të shtetit rus, një hyrje e mundshme e Ukrainës në NATO është e papranueshme, edhe në 10 apo 15 vjet”, shtoi presidenti rus.

Duke folur në takimin e drejtuesve të ministrisë së Mbrojtjes ruse, Putin tha se Ukraina është duke e humbur këtë luftë duke pëedorur rezervat njerëzre dhe të armëve. Ministri rus i Mbrojtjes, Sergei Shoigu bëri të ditur se që nga shkurti i 2022, Kievi ka humbur më shumë se 383,000 njerëz në luftë. Shoigu pretendoi se ushtria ruse është e përgatitur dhe e armatosur me armë të avancuara që janë testuar në luftime.