Vjedhja në muzeun e Luvrit, dy të arrestuarit pranojnë përfshirjen e tyre në grabitje
Dy burra të arrestuar lidhur me vjedhjen e Luvrit dy javë më parë kanë pranuar pjesërisht përfshirjen e tyre në grabitjen e bujshme, njoftojnë autoritetet franceze.
Dyshja dyshohet se ishte pjesë e grupit që hyri me forcë në galerinë Apollon të muzeut dhe vodhi disa nga xhevahiret e kurorës franceze, një prej thesareve më të çmuara të muzeut.
Vlera e bizhuterive të vjedhura arrin 88 milionë euro (rreth 102 milionë dollarë), ndërsa grabitja ndodhi më 19 tetor, kur katër hajdutë të armatosur me vegla elektrike hynë në ndërtesë në mes të ditës, duke i shpërqendruar rojet dhe kamerat e sigurisë.
Prokurorja e Parisit, Laure Beccuau, tha se pjesa më e madhe e bizhuterive nuk është gjetur ende dhe se banda mund të jetë më e madhe sesa katër personat e identifikuar nga kamerat e sigurisë, duke lënë të hapur mundësinë e një operacioni më të gjerë kriminal.
Hetimet vazhdojnë ndërsa autoritetet përpiqen të rikuperojnë thesaret e humbura dhe të identifikojnë të gjithë të përfshirët në këtë vjedhje spektakolare.