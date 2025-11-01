LEXO PA REKLAMA!

VIDEO/ SHBA, homazh për Michael Jackson në paradën e Halloween në Nju Jork

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 22:08
Bota

VIDEO/ SHBA, homazh për Michael Jackson në paradën e Halloween

Mijëra njerëz morën pjesë në paradën e 52-të vjetore të Halloween-it në New York City të premten në mbrëmje.

Edhe pse tema kryesore e paradës ishte sigurimi i ushqimit për banorët e uritur të “Mollës së Madhe”, shfaqja u vodh nga vallëzimi në ritmet e këngës “Thriller” të Michael Jackson.

Rreth 100 valltarë të veshur si zombi performuan koreografinë nga kënga e famshme në një moment që shumë e kishin pritur, pasi është një traditë që ka zgjatur prej vitesh.

Iniciativa i përket grupit Thriller NYC, i cili u themelua në vitin 2004 duke zgjedhur drejtuesin e koreografisë përmes audicioneve.

