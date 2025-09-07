Video/ "Hëna e përgjakur" ndriçon qiellin! Shikoni 'live' fenomenin e rrallë në botë
Mbrëmjen e sotme më 7 shtator, qielli u ndriçua nga një spektakël unik. Hëna e plotë e shtatorit përkon me një eklips total hënor duke krijuar fenomenin mbresëlënës të "hënës së përgjakur".
Eklipsi pritet të jetë i dukshëm në shumë zona të botës. Nga fillimi deri në fund, fenomeni do të jetë i pranishëm në të gjithë Azinë dhe Australinë Perëndimore. Herë pas here, ngjarja natyrore do të jetë e dukshme në Evropë, Afrikë, Australinë lindore dhe Zelandën e Re. Në Greqi, faza totale është e dukshme nga ora 20:30 deri në 21:52, ndërsa maksimumi i fenomenit përkon afërsisht në orën 21:11.
Eklipsi total fillon në 20:30: Hëna "bëhet e zezë" dhe merr një nuancë të kuqe (totalitet).
Maksimumi 21:11 (21:11:46): Kulmi, d.m.th. hëna më thellë në hijen e Tokës.
Fundi i fazës totale 21:52: Fundi i totalitetit.
Fundi i fazës së pjesshme 22:56: Hëna vazhdon të qëndrojë në zonën e hijes deri në këtë kohë.
Fundi i gjysmëhijes (faza përfundimtare) 23:55: Hëna largohet plotësisht nga zona e hijes.
Për të parë "hënën e përgjakur", thjesht dilni jashtë, shikoni qiellin dhe shijoni spektaklin me sy të lirë. Dylbitë ose një teleskop i vogël mund ta përmirësojnë përvojën duke zbuluar më shumë detaje në sipërfaqen e hënës.
Si shpjegohet imazhi "i përgjakshëm" i hënës?
Eklipsi ndodh vetëm 2.7 ditë para perigjeut - afrimi më i afërt i Hënës me Tokën - duke e bërë atë të duket pak më e madhe. Karakteristika më e habitshme është hija intensive: rreth 36% e diametrit të saj kalon nëpër pjesën më të errët të hijes së Tokës, duke i dhënë asaj një ngjyrë të kuqe të pasur dhe të thellë. Kjo ngjyrë krijohet kur rrezet e diellit depërtojnë në atmosferën e Tokës, thyejnë dhe "ngjyrosin" Hënën në nuanca të kuqes dhe portokallit.