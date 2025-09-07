LEXO PA REKLAMA!

Sulmi agresiv i Moskës ndaj godiunave qeveritare në Ukrainë, Trump paralajmëron Putinin: Do të përballesh me sanksione të reja!

Lajmifundit / 7 Shtator 2025, 19:39
Bota

Sulmi agresiv i Moskës ndaj godiunave qeveritare në Ukrainë,

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi të dielën nga Shtëpia e Bardhë se është i gatshëm të kalojë në fazën e dytë të sanksioneve kundër Rusisë, në kuadër të konfliktit në Ukrainë.

“Jemi të përgatitur për një raund të ri masash ndaj Rusisë, nëse situata në Ukrainë nuk ndryshon,” u shpreh Trump në deklaratën e tij, pa dhënë më shumë detaje mbi natyrën e sanksioneve të reja.

Ky paralajmërim vjen në një moment të tensionuar, sidomos ditën e sotme, kur mbi 800 dronë rusë goditën Ukrainën dhe kur diplomacia ndërkombëtare përpiqet të gjejë një rrugëdalje për konfliktin që vijon prej gati katër vitesh.

