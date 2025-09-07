LAJMI I FUNDIT/ Dëmtohen kabllot nënujore të Microsoft, ndërprerje interneti në disa vende të botës
Shërbimet e Microsoft, Azure, janë ndërprerë pas problemeve të kabllove nënujore në Detin e Kuq. Lajmin e konfirmoi vetë gjigandi amerikan i teknologjisë, që shpjegoi se nën sulm u vendosën shërbimet cloud. Përdoruesit e Azure – një nga platformat kryesore të cloud computing në botë – do të përjetonin vonesa për shkak të problemeve me trafikun e internetit që lëviz nëpër Lindjen e Mesme, tha kompania. Microsoft nuk shpjegoi se çfarë mund të ketë shkaktuar dëmtimin e kabllove nënujore, por shtoi se kishte qenë në gjendje të ridrejtonte trafikun përmes shtigjeve të tjera.
Gjatë fundjavës, pati raportime që sugjeronin se ndërprerjet e kabllove nënujore kishin prekur Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende në Azi. Kabllot e vendosura në fund të oqeanit transmetojnë të dhëna midis kontinenteve dhe shpesh përshkruhen si shtylla kurrizore e internetit.
Një përditësim i postuar në faqen e internetit të Microsoft të shtunën tha se trafiku i Azure që kalon nëpër Lindjen e Mesme “mund të përjetojë vonesë të shtuar për shkak të ndërprerjeve të fibrave nënujore në Detin e Kuq”. Ai theksoi se trafiku “që nuk kalon nëpër Lindjen e Mesme nuk ndikohet”.
NetBlocks, një organizatë që monitoron aksesin në internet, tha se një seri ndërprerjesh të kabllove nënujore në Detin e Kuq kishin ndikuar në shërbimet e internetit në disa vende, përfshirë Indinë dhe Pakistanin. Kompania e Telekomunikacionit të Pakistanit tha në një postim në X se ndërprerjet ndodhën në ujërat pranë qytetit saudit të Xhedës dhe paralajmëroi se shërbimet e internetit mund të preken gjatë orëve të pikut. Kabllot nënujore mund të dëmtohen nga spirancat e hedhura nga anijet, por në të kaluarën janë shënjestruar edhe qëllimisht.
Në shkurt të vitit 2024, disa kabllo komunikimi në Detin e Kuq u prenë, duke ndikuar në trafikun e internetit midis Azisë dhe Evropës. Incidenti ndodhi rreth një muaj pasi qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit paralajmëroi se lëvizja Huthi e mbështetur nga Irani mund të sabotonte kabllot dhe të sulmonte anijet në Detin e Kuq. Huthitë mohuan se kishin shënjestruar kabllot.
Në Detin Baltik, një sërë kabllosh nënujore dhe tubacionesh gazi janë dëmtuar në sulme të dyshuara që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Më herët këtë vit, autoritetet suedeze sekuestruan një anije të dyshuar për dëmtimin e një kablloje që kalonte nën Detin Baltik drejt Letonisë. Prokurorët thanë se një hetim fillestar tregoi për sabotim./ Al Jazeera