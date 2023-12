Vendimi për vulën e PD, Këlliçi: Gjykata e Lartë nën direktivat e qeverisë

“Për fat të keq, edhe Gjykata e Lartë vijon të mbetet në direktivat e qeverisë.” Ishte kjo përgjigja e Belind Këlliçit, i pyetur vendimin e sotëm sa i përket vulës së Partisë Demokratike, çështje kjo që u kthye në Apel.

I ftuar në “Debat” në “A2 News”, Anëtar i Kryesisë së PD-së theksoi megjithatë, se tashmë njihet i gjithë aktiviteti i PD-së pas 11 dhjetorit.

“Njihet statuti i ndryshuar, logoja e ndryshuar. Kuvendi i 11 dhjetorit dhe të gjitha vendimmarrjet e tij. Referendumi i shkarkimit të Lulzim Bashës.”

Këlliçi theksoi se tashmë do të pritet vendimi i Gjykatës së Apelit dhe për çdo rast do të ndiqet rruga ligjore. Ai gjithashtu nënvizoi se fakti që është ndryshuar trupa gjykuese do të thotë se janë konstatuar shkelje.

Ndërsa, sa i përket protestës së sotme, Këlliçi tregoi se sot u bë edhe akti i parë të mosbindjes civile.