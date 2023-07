Vdekja e Princeshë Dianës e shkatërroi Harry-n: Pija alkool dhe drogë për të përballuar mungesën e saj

Princi Harry zbuloi të enjten se ai pësoi sulme paniku dhë filloi përdorimin e alkoolit dhe drogës, pas vdekjes së saj, bazuar në faktin se nuk ishte në gjendje të shpëtonte nënën e tij, Princeshën Diana.

Duka i Sussex, u hap në shfaqjen e tij të re Apple TV + rreth traumës që pësoi pas vdekjes së Diana në një aksident me makinë në Paris në gusht 1997.

Harry prek me deklaratën: Meghan s‘u vetëvra sepse s’donte të humbisja një tjetër grua në jetën time

"Unë doja vetëm të pija dhe të merrja drogë, isha i gatshëm të provoja dhe të bëja gjërat që më bënin të harroja," rrëfeu Harry.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Por ngadalë u bëra i vetëdijshëm, Dhe nuk po pija nga e hëna në të premte, por ndoshta do të pija një javë në një ditë të premten ose të shtunën në mbrëmje.

Dhe do ta gjeja veten duke pirë, jo sepse po e shijoja, por sepse po përpiqesha të maskoja diçka."

Harry ishte vetëm disa javë larg nga ditëlindja e tij e 13-të kur Diana vdiq dhe ai i tregon Oprah Winfrey në shfaqjen e tyre të re Apple TV + "The Me You Can Not See" se si ai gjeti ngushëllim tek veset më të këqija.

Ish Duka i Sussex zbuloi 20 maj 2021 se pas vdekjes së nënës së tij, ai ju kthye po ashtu edhe pirjes së duhanit dhe filloi të vuante nga sulmet e panikut.