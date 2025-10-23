LEXO PA REKLAMA!

Vance: Nuk lejojmë aneksimin e Bregut Perëndimor, vota e parlamentit izraelit, fyerje

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 17:15
Bota

Vance: Nuk lejojmë aneksimin e Bregut Perëndimor, vota e parlamentit

Zëvendëspresidenti amerikan përsëriti qëndrimin e Presidentit amerikan Trump se Bregu Perëndimor nuk do të aneksohet nga Izraeli. Vance tha se ishte i tronditur nga votimi i djeshëm në Knesset për aneksimin e Bregut Perëndimor, duke e quajtur atë "të çuditshme dhe budallallëk".

Zëvendëspresidenti i SHBA-së u tha gazetarëve në Tel Aviv se "ndihej mjaft mirë" për armëpushimin në Gaza pas bisedimeve me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Ai e kritikoi votimin e Knessetit për aneksimin e Bregut Perëndimor, duke e quajtur këtë veprim një "fyerje".

Parlamenti izraelit miratoi të mërkurën në një votim paraprak një projektligj për të aplikuar sovranitetin izraelit mbi Bregun Perëndimor. Edhe Sekretari amerikan I Shtetit Marco Rubio, i cili viziton këtë të enjte Izraelin e kundërshtoi veprimin e ligjvënësve izraelit duke thënë se ai minon paqen.

