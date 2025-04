Ushtarë në largim dhe më pak stërvitje, Trump ndërpret lidhjet me BE-në

Stërvitjet e NATO-s në Evropë u ndërprenë, 35 mijë ushtarë amerikanë u transferuan nga Gjermania në Hungari dhe ukrainasit u bllokuan nga aksesi i imazheve satelitore komerciale për përdorim ushtarak.

Çdo ditë duket se sjell një zhvillim të ri negativ, në distancimin progresiv të administratës Trump nga aleanca me Evropën.

Një zgjedhje strategjike që konfirmon gjithnjë e më shumë nevojën që Kontinenti i Vjetër të sigurojë mbrojtjen e tij, madje edhe përtej fatit të Kievit në rezistencën e tij ndaj pushtimit rus.



Dje, gazeta suedeze Expressen zbuloi episodin e fundit të kësaj sage, sepse me sa duket ushtarakët e vendit që së fundi u bashkua me Aleancën, pikërisht për shkak të kërcënimit të Putinit, u njoftuan për ndërprerjen e stërvitjeve të përbashkëta.

Vendimi nuk ka të bëjë me ato që janë planifikuar tashmë për vitin 2025, por ato që planifikohen për të ardhmen.

Është e paqartë nëse Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë pjesëmarrjen ose do të zvogëlojnë praninë e tyre për të kursyer burra dhe para, por mesazhi politik është i pagabueshëm.

Stërvitjet e zhvilluara nga NATO, prej dekadash dhe në vende të ndryshme gjeografike të vendeve anëtare, nuk janë lojë.

Ato shërbejnë për të përgatitur mbrojtjen e Aleancës në rrethana dhe vende të ndryshme, në mënyrë që ajo të jetë e gatshme të përgjigjet nëse sulmohet.

Fshirja e tyre, ose zvogëlimi i madhësisë së tyre, do të thotë të ekspozoheni ndaj rrezikut për t’u sulmuar dhe të mos keni aftësitë e nevojshme për t’u mbrojtur. Me fjalë të tjera, një ftesë për armiqtë e mundshëm si Rusia për të përfituar nga vakuumi i lënë nga SHBA-të.

Arsyetimi mund të jetë nevoja për të përqendruar forcat në Paqësor, por është shumë e dyshimtë që Uashingtoni mund t’i kthejë shpinën një zjarri të inkurajuar nga tërheqja e tij nga Evropa.

Në të njëjtën kohë, në fakt, britanikja Telegraf raporton se Pentagoni po shqyrton lëvizjen e 35 mijë ushtarëve nga Gjermania – e cila sipas administratës amerikane nuk investon mjaftueshëm në mbrojtje dhe ka pozicione armiqësore ndaj Rusisë – në Hungari, ku lideri Orbán është ndjekës i Trump dhe ka mbajtur marrëdhënie të shkëlqyera me Putinin, të cilin e mbron duke penguar çdo iniciativë të Moskës kundër kundërveprimit të Bashkimit Evropian.

Tashmë gjatë mandatit të tij të parë, Trump kishte kërcënuar se do të reduktonte forcat amerikane të stacionuara në tokën gjermane, por nëse do ta zbatonte këtë propozim këtë herë, ai do t’i dërgonte një sinjal tjetër befasues Putinit, i cili po arrin të marrë tërheqjen progresive të NATO-s nga kontinenti falë lëshimeve të bëra nga vetë Shtëpia e Bardhë.

Për të mos përmendur kërcënimin e Trump për të mos respektuar angazhimin e nenit 5 të Aleancës Atlantike për mbrojtjen e ndërsjellë, ndaj anëtarëve që sipas tij nuk paguajnë mjaftueshëm.

Argumenti vlen edhe për Ukrainën, ose nis pikërisht nga ky pushtim, të cilin Uashingtoni duket i vendosur ta shpërblejë me kapitullimin e Kievit.

Në të vërtetë, në prag të takimeve që priten javën e ardhshme në Arabinë Saudite për të negociuar një armëpushim dhe për të përcaktuar planin e paqes, Washington Post shkroi se Trump ka vendosur të privojë Zelensky edhe nga imazhet satelitore të krijuara nga Maxar dhe të shpërndara nga Agjencia Kombëtare e Inteligjencës Gjeohapësinore.

Një goditje tjetër për mbrojtjen e Ukrainës, nëse jo një tradhti, sepse ata bëhen të verbër në përpjekjet e tyre për të mbrojtur vendin e tyre.

Ky vendim duket se synon të rrisë më tej presionin ndaj Kievit, në mënyrë që ai të nënshkruajë marrëveshjen për të lejuar SHBA-në të shfrytëzojë burimet e veta minerale dhe të pranojë të negociojë paqen me kushtet e preferuara nga Trump (nëse jo drejtpërdrejt nga Putin).