Ukraina rrëzon dy avionë sulmi të Rusisë

Ukraina rrëzoi dy avionë luftarakë rusë në pjesën lindore të vendit, njoftoi të hënën Forcat Ajrore të Ukrainës.

Dy avionët e shkatërruar ishin një Su-34 dhe një Su-35S, sipas Forcave Ajrore të Ukrainës. Nuk u dhanë detaje të mëtejshme.

Kjo vjen pasi tre avionë luftarakë rusë, dy Su-34 dhe një Su-35, u rrëzuan më 17 shkurt edhe në lindje, shtoi Forcat Ajrore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ushtria e Ukrainës po monitoron se si forcat ruse po ridrejtojnë burimet pas kapjes së Avdiivkës.

Ushtria ukrainase po monitoron sesi forcat ruse po rigrupohen dhe po përgatiten për lëvizjet e tyre të radhës pas pushtimit të qytetit lindor Avdiivka në rajonin e Donetsk , tha të hënën një zëdhënës i ushtrisë ukrainase.

Illia Yevlash, zëdhënësi i Grupit Lindor të Forcave të Armatosura të Ukrainës, tha se shumë brigada që ishin përfshirë në marrjen e Adviivka, duke përfshirë njësitë e inteligjencës, njësitë e operacioneve speciale, artilerinë, parashutistët dhe njësitë e motorizuara të këmbësorisë, tani mund të ridrejtohen.

“Kështu që tani ne do të monitorojmë në mënyrë aktive se si ata do të rigrupohen. Zakonisht, atyre u duhet pak kohë, rreth një javë, për t’u rigrupuar, për të lëvizur njësitë e tyre dhe më pas do të monitorojmë se ku do të fillojnë të bëjnë presion,” tha Yevlash në një intervistë me Radio Evropa e Lirë.

Forcat ruse kanë sulmuar zonat pranë Bakhmut dhe Mariinka në rajonin e Donetskut, duke u shtyrë drejt qytetit të Kupiansk në rajonin e Kharkiv në veri dhe duke grumbulluar forca në rajonin Zhaporizhzhia në jug./tch