“U përdhunova nga një kryeministër i njohur”, zbulime tronditëse nga kujtimet e Virginia Giuffre, publikuar pas vdekjes
Virginia Giuffre, një nga viktimat më të njohura të rrjetit të trafikimit seksual të Jeffrey Epstein, ka zbuluar në kujtimet e saj pas vdekjes se është dhunuar brutalisht nga një “kryeministër i njohur” dhe se në atë kohë kishte frikë se “do të vdiste si skllave seksi”.
Në librin e saj të botuar të martën, me titull “Nobody’s Girl”, i cili del gjashtë muaj pas vetëvrasjes së saj në Australi, Giuffre përshkruan në detaje të tmerrshme abuzimet që ajo pësoi si adoleshente dhe përpjekjet shumëvjeçare për të kërkuar drejtësi për veten dhe viktimat e tjera.
“Në vitet që isha me ta, më kalonin te dhjetëra njerëz të pasur dhe të fuqishëm. Më përdornin dhe më poshtëronin vazhdimisht dhe në disa raste, më rrihnin, më mbytnin dhe më gjakosnin”, shkruan ajo. “Besova se do të vdisja si skllave seksi”.
Në versionin amerikan të librit, Giuffre pretendon se është dhunuar nga një burrë që ajo “në dosjet ligjore e ka përshkruar vetëm si një ‘kryeministër të njohur’.” Në versionin britanik, po i njëjti person përmendet si “ish-ministër”, dhe nuk është e qartë pse ekziston ky ndryshim mes dy botimeve.
Giuffre rrëfen se ngjarja ndodhi në ishullin privat të Epstein në Karaibe: “Epstein më trafikoi te një burrë që më përdhunoi më egërsisht se kushdo tjetër më parë. Ai më mbyti disa herë derisa humbja ndjenjat dhe gëzohej duke më parë të frikësuar për jetën time. Ishte tmerrësisht i kënaqur kur qaja e i lutesha të ndalonte”.
Pas këtij episodi, ajo shkruan se iu lut Epstein të mos e dërgonte më te ai: “U ula në gjunjë dhe i luta me lot. Nuk e di nëse Epstein kishte frikë nga ai njeri apo i kishte ndonjë borxh, por nuk më premtoi asgjë. Më tha me ftohtësi: ‘Kështu ndodh ndonjëherë me këta politikanë’.”.
Skandali që po trondit SHBA-në dhe Britaninë
Publikimi i kujtimeve ka ndezur sërish skandalin që ka tronditur elitën politike dhe financiare në të dy anët e Atlantikut. Libri pritet të rihapë debatin mbi lidhjet e fuqishme që Jeffrey Epstein kishte me personalitete të njohura, përfshirë princin Andrew të Britanisë.
Giuffre ka akuzuar më herët princin Andrew se e ka abuzuar seksualisht tri herë, përfshirë kur ajo ishte 17 vjeçe. Andrew, vëllai i Mbretit Charles, i ka mohuar kategorikisht akuzat, por në vitin 2022 pranoi të paguante një shumë të madhe parash për ta mbyllur çështjen civile në SHBA.
Në kujtimet e saj, Giuffre zbulon se “ekipi i Andrew” ka tentuar të përdorte “llogari të rreme në internet” për ta ngacmuar dhe për ta diskredituar atë gjatë procesit gjyqësor në Nju Jork. “Pas gjithë asaj që më bënë, e vetmja gjë që më detyrohej ishte një ndjesë e sinqertë. Në vend të kësaj, njerëzit e tij u përpoqën të më turpëronin publikisht”, shkruan ajo.
Raportimet e fundit nga “Mail on Sunday” pretendojnë se Andrew në vitin 2011 i kishte kërkuar një oficeri të policisë që e shoqëronte të gjente “materiale komprometuese” kundër Giuffre. Policia Metropolitane e Londrës ka konfirmuar se “po heton aktivisht” këto pretendime.
Skandali u përkeqësua më tej kur dolën në dritë e-maile të reja që kundërshtojnë pretendimin e Princit se ai kishte ndërprerë çdo kontakt me Epstein në fund të vitit 2010. Një nga e-mailet, dërguar në shkurt 2011, tregonte se Andrew i shkruante Epstein: “Duket se jemi bashkë në këtë histori dhe duhet ta kalojmë. Të qëndrojmë në kontakt, do luajmë sërish së shpejti”.
Kriza më e madhe për monarkinë britanike
Përballë presionit publik, javën e kaluar Andrew njoftoi se heq dorë nga titujt e tij mbretërorë dhe nuk do të njihet më si Duka i Jorkut, duke thënë se “vazhdon të vendosë detyrën ndaj familjes dhe vendit të parë”. Megjithatë, ai do të mbajë ende titullin e “Princit” si djalë i Mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II.
Por botimi i “Nobody’s Girl” duket se do të thellojë më shumë turpin e tij dhe të gjithë atyre që kanë qenë të lidhur me rrjetin e errët të Epstein.
Libri i Giuffre është konsideruar nga mediat amerikane dhe britanike si “një dëshmi e dhimbshme dhe e pamëshirshme e jetës së një vajze të rrëmbyer nga duart e elitës botërore”.