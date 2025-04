U nis t’i jepte Trumpit dhuratën, por në vend të saj… “Ngatërresa” e Zelenskyt solli përplasjen e famshme në Zyrën Ovale

Një “ngatërresë” që përfshin dy “dhurata” krejtësisht të ndryshme që Volodymyr Zelensky i solli Donald Trump, mund të ketë çuar aksidentalisht në grindje publike midis dy presidentëve. Gjithçka ndodhi në takimin e famshëm tanimë në Zyrën Ovale mes dy presidentëve.

Zelensky, pretendon se ai kishte një dhuratë që mund ta ketë bërë gjithçka të kthehej shumë më paqësore që në fillim. Ai i kishte sjellë Trumpit rripin e titullit të kampionit botëror të boksit në peshat e rënda, Oleksandr Usyk, mik i presidentit të Ukrainës.

Zelensky e kishte rripin në një tavolinë pranë bërrylit të tij të djathtë dhe do t’ia dorëzonte Trump-it – një adhurues i vjetër i boksit dhe arteve marciale. Në vend të kësaj, ai kapi një dosje me fotografi që tregonin brutalitetin e tmerrshëm të asaj që populli i tij kishte kaluar gjatë luftës me Rusinë.

Zyrtarët amerikanë i thanë Time se fotografitë, të cilat Trump i quajti ‘gjëra të vështira’, e kthyen takimin për keq, duke bërë që Trump të krijonte ndjesinë se Zelensky po përpiqej ta turpëronte ose fajësonte atë për ata njerëz të plagosur.

Presidenti i Ukrainës tha se, ai thjesht donte t’i bënte një thirrje emocionale Trump. Ai ka familje, njerëz të dashur, fëmijë. Ai duhet të ndjejë gjërat që ndien çdo njeri. Ajo që doja të tregoja ishin vlerat e mia”, shpjegoi Zelensky. “Por pastaj, mirë, biseda shkoi në një drejtim tjetër.”

Zelensky pranoi se e la rripin e Usyk në tavolinë ku e kishte vendosur në Zyrën Ovale ndërsa largohej dhe nuk ishte i sigurt se çfarë kishte ndodhur me të. “Ndoshta është ende atje,” tha ai.

Një burim i Shtëpisë së Bardhë tha për Time se një punonjës i stafit përfundimisht mori rripin dhe e vendosi në dhomën private të ngrënies së Trump me dhurata të tjera që i janë paraqitur.

Diku tjetër në intervistë, Zelensky tha: “Unë besoj se Rusia ka arritur të ndikojë në disa njerëz në ekipin e Shtëpisë së Bardhë përmes informacionit. Sinjali i tyre për amerikanët ishte se ukrainasit nuk duan t’i japin fund luftës dhe duhet bërë diçka për t’i detyruar ata”.

Kjo ngjarje del pas një takimi midis zyrtarëve rusë dhe amerikanë për një armëpushim të pjesshëm në Ukrainë, i cili përfundoi pas 12 orësh negociatash në Arabinë Saudite, tha media shtetërore ruse, pasi të dyja palët në konflikt raportuan një valë sulmesh të reja.