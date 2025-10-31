U dënua me 5 vite burg për shfrytëzim të parave nga qeveria e Gaddafit, gjykata cakton datën për shqyrtimin e kërkesës për liri nga Sarkozy
Në 10 nëntor, Divizioni Penal i Gjykatës së Apelit të Parisit do të dëgjojë kërkesën e Nicolas Sarkozy për lirim nga burgu, brenda afateve të përcaktuara nga gjykata.
Gjyqtarët do të vendosin nëse ish-presidenti i Republikës Franceze mund të lirohet deri në fillimin e gjyqit të tij, i cili pritet të fillojë para 25 marsit të vitit të ardhshëm.
Sipas procedurës, avokatët mbrojtës të Nicolas Sarkozy pritet të thirren në nenin 144 të Kodit të Procedurës Penale, duke argumentuar se ish-presidenti nuk përmbush asnjë nga kriteret që justifikojnë vazhdimin e paraburgimit. Ata gjithashtu do të argumentojnë se regjimi i paraburgimit është thelbësisht i ndryshëm nga ai i vuajtjes së dënimit pas një dënimi përfundimtar, edhe nëse është një vendim i shkallës së parë.
Nëse gjykata pranon kërkesën e tij, gjyqtarët mund të vendosin kushte kufizuese ndaj tij, të tilla si një byzylyk elektronik, kontroll i rreptë gjyqësor ose pagesa e një garancie financiare.
Masa të ngjashme janë vendosur ndaj të pandehurve të tjerë, siç është në rastin e Wahid Nasser, i cili u dënua me një regjim të ngjashëm të lirimit të përkohshëm nën mbikëqyrje.