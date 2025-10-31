LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Veliaj për Fatos Nanon: Tolerant e liberal, e tregoi edhe me mua në ditët e rebelimit aktivist

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 19:43
Politikë

Veliaj për Fatos Nanon: Tolerant e liberal, e tregoi edhe me mua në

Për ndarjen nga jeta të ish-kryeministrit Fatos Nano ka reaguar edhe Erion Veliaj.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Veliaj e cilëson atë si kryetarin që formësoi Partinë Socialiste dhe politikën moderne shqiptare.

Veliaj e kujton ish-kreun e PS-së si një udhëheqës tolerant e liberal, që i ka treguar siç thotë ai edhe me të në ditët e rebelimit aktivist.

"Me trishtim mora lajmin e ndarjes nga jeta të Fatos Nanos, kryetari që formësoi Partinë Socialiste dhe politikën moderne shqiptare.

Me vizionin e tij qytetar dhe thellësisht europian, ai besoi se e majta duhet të ishte hapje, debat dhe progres, jo thjesht dogmë.

Sot kujtojmë me respekt një udhëheqës tolerant e liberal, i cili diti t’i tregojë këto cilësi edhe me mua, vite më parë, në ditët e rebelimit aktivist.

Demokracia nuk matet me sa shumë flasim, por si debatojmë me qytetari dhe sa shumë dimë të dëgjojmë njëri-tjetrin. Sepse liria nuk është vetëm e drejta për të folur, por edhe përgjegjësia për të kuptuar.

Kjo ishte fryma që Fatos Nano i dha të majtës shqiptare dhe për çka duhet t’i jemi mirënjohës.

U prehtë në paqe", shkruan Veliaj

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion