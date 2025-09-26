Trump firmos: Të rikthehet dënimi me vdekje në Uashington DC
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka firmosur një urdhër ekzekutiv për rikthimin e dënimit me vdekje në Uashington DC, i cili do të aplikohet për krimet më të rënda, si vrasjet dhe vrasjet e oficerëve të policisë.
Në ceremoninë e nënshkrimit në Shtëpinë e Bardhë, Trump u shpreh se ky hap do të shërbejë si një mjet parandalues kundër dhunës në kryeqytet. “Nëse vret dikë, ose nëse vret një oficer policie – dënim me vdekje. Dhe shpresojmë që të mos ketë më raste të tilla,” tha ai.
Urdhri detyron Prokuroren e Përgjithshme Pamela Bondi dhe Prokuroren e SHBA-së për Distriktin e Kolumbias, Jeanine Pirro, të zbatojnë këtë vendim aty ku provat e mbështesin.
Sekretari i Stafit të Shtëpisë së Bardhë, Will Scharf, e përshkroi masën si “një nga mjetet më të fuqishme parandaluese kundër krimit të dhunshëm”, duke theksuar se është pjesë e angazhimit të Trump për ta bërë Uashingtonin një qytet më të sigurt.
Ky vendim vjen në vazhdën e politikave të ashpra të Trump për rendin dhe sigurinë. Në gusht, ai shpalli gjendjen e emergjencës së sigurisë publike në kryeqytet dhe vendosi policinë metropolitane nën kontroll federal, duke sjellë edhe qindra trupa të Gardës Kombëtare për të ndihmuar në ruajtjen e rendit.