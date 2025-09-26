LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Trump firmos: Të rikthehet dënimi me vdekje në Uashington DC

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 13:44
Bota

Trump firmos: Të rikthehet dënimi me vdekje në Uashington DC

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka firmosur një urdhër ekzekutiv për rikthimin e dënimit me vdekje në Uashington DC, i cili do të aplikohet për krimet më të rënda, si vrasjet dhe vrasjet e oficerëve të policisë.

Në ceremoninë e nënshkrimit në Shtëpinë e Bardhë, Trump u shpreh se ky hap do të shërbejë si një mjet parandalues kundër dhunës në kryeqytet. “Nëse vret dikë, ose nëse vret një oficer policie – dënim me vdekje. Dhe shpresojmë që të mos ketë më raste të tilla,” tha ai.

Urdhri detyron Prokuroren e Përgjithshme Pamela Bondi dhe Prokuroren e SHBA-së për Distriktin e Kolumbias, Jeanine Pirro, të zbatojnë këtë vendim aty ku provat e mbështesin.

Sekretari i Stafit të Shtëpisë së Bardhë, Will Scharf, e përshkroi masën si “një nga mjetet më të fuqishme parandaluese kundër krimit të dhunshëm”, duke theksuar se është pjesë e angazhimit të Trump për ta bërë Uashingtonin një qytet më të sigurt.

Ky vendim vjen në vazhdën e politikave të ashpra të Trump për rendin dhe sigurinë. Në gusht, ai shpalli gjendjen e emergjencës së sigurisë publike në kryeqytet dhe vendosi policinë metropolitane nën kontroll federal, duke sjellë edhe qindra trupa të Gardës Kombëtare për të ndihmuar në ruajtjen e rendit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion