Trump pas sulmit të bazës amerikane: Jemi në prag të Luftës së III Botërore!

Donald Trump ka paralajmëruar se “jemi në prag të Luftës së Tretë Botërore”, ndersa fajësoi Joe Biden për terroristët e mbështetur nga Irani që vranë tre ushtarë amerikanë në Jordani.

Ish-presidenti kritikoi ‘dobësinë dhe dorëzimin’ e administratës Biden një ditë pas sulmit me dron në bazën ushtarake pranë kufirit sirian.

“Nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse unë do të isha president, as edhe një shans”, shkroi ai në një postim në “Truth” pas vrasjeve brutale.

Administrata Biden u përgjigj, duke pretenduar se ata që përpiqen të ‘politizojnë sigurinë kombëtare janë të palogjikshëm dhe të dëmshëm për sigurinë’.

Kjo vjen pasi tetë ushtarë të tjerë amerikanë u evakuuan nga Kulla 22 në Jordani, ndërsa 34 u trajtuan për lëndime. Trump shkroi të dielën: “Ky sulm i pacipë ndaj Shteteve të Bashkuara është një tjetër pasojë e tmerrshme dhe tragjike e dobësisë dhe dorëzimit të Joe Biden”.

“Ky sulm nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse unë do të isha president, as edhe një shans – Ashtu si sulmi i Hamasit i mbështetur nga Irani ndaj Izraelit nuk do të kishte ndodhur kurrë, Lufta në Ukrainë nuk do të kishte ndodhur kurrë dhe ne do të kishim paqe në të gjithë botën. Në vend të kësaj, ne jemi në prag të Luftës së Tretë Botërore”, tha Trump.

Trump argumentoi se ai e kishte Iranin ‘të dobët, të thyer dhe plotësisht nën kontroll’ kur u largua nga detyra.

“Falë politikës sime të presionit maksimal, regjimi iranian mezi mund të grumbullonte dy dollarë së bashku për të financuar përfaqësuesit e tyre terroristë,” shkroi ai.

“Më pas Joe Biden hyri dhe i dha Iranit miliarda dollarë, të cilat regjimi i ka përdorur për të përhapur gjakderdhje dhe masakër në të gjithë Lindjen e Mesme. Ky sulm nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse do të isha President, as edhe një shans,” shtoi Trump.

Ai premtoi se do t’i rikthejë ato politika nëse mposht Bidenin në zgjedhjet e nëntorit.

“Kjo ditë e tmerrshme është edhe më shumë provë se ne kemi nevojë për një kthim të menjëhershëm te paqes përmes fuqisë, në mënyrë që të mos ketë më kaos, asnjë shkatërrim dhe humbje të jetëve të çmuara amerikane. Vendi ynë nuk mund të mbijetojë me Joe Biden si Komandant i Përgjithshëm”, shkroi ai.

Zëvendës sekretari i shtypit, Andreë Bates, iu përgjigj me zemërim Trump dhe kritikave të tjera republikane për politikat e Biden në një deklaratë për DailyMail.

“Siç tha Presidenti Biden sot, ne do të përgjigjemi me vendosmëri në një kohë dhe vend që zgjedhim”, tha Bates. “Presidenti Biden ka vepruar me shpejtësi dhe me forcë për të mbajtur përgjegjës mbështetësit iranianë të këtyre grupeve armiqësore – përfshirë sulmet e shumta ajrore.

Përpjekjet e republikanëve të Kongresit të djathtë ekstrem për të politizuar sigurinë tonë kombëtare janë të palogjikshme dhe të dëmshme për sigurinë tonë.”