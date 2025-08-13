Trump paralajmëron Putinin: Do keni pasoja të rënda nëse nuk i jep fund luftës në Ukrainë
Presidenti i SHBA, Donald Trump, ka paralajmëruar homologun e tij rus Vladimir Putin se Rusia do të ketë pasoja shumë të rëndë nëse nuk i jep fund sulmeve në Ukrainë deri të premten.
BBC raporton se deklarata e presidentit të SHBA vjen si paralajmërim ndaj homologut të tij rus, me të cilin do të takohet këtë të oremte në Alaska.
Trump theksoi se qëllimi i tij është i qartë: “Dua që lufta të mbarojë,” duke shtuar se, pavarësisht përpjekjeve të mëparshme, sulmet ndaj civilëve vazhdojnë.
Ai nuk ka dhënë detaje të sakta për llojin e pasojave, por përdorimi i termit “pasoja të rënda” shihet si paralajmërim për masa të mundshme ekonomike, diplomatike apo ushtarake.
Ekspertët ndërkombëtarë janë skeptikë se një ultimatum publik mund të ndikojë vendimmarrjen e Moskës, por mesazhi tregon gatishmërinë e SHBA-së për të rritur presionin nëse nuk arrihet një armëpushim.
Lufta në Ukrainë ka hyrë në vitin e tretë, me intensifikim të sulmeve ajrore ruse dhe mijëra civilë të zhvendosur çdo muaj, duke e bërë situatën humanitare shumë të rëndë.