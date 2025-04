Trump njofton ulje “të konsiderueshme” të tarifave shtesë që ka vendosur ndaj Kinës

Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se nuk ka ndërmend të shkarkojë kreun e Rezervës Federale dhe njoftoi një ulje “të konsiderueshme” të tarifave që ai ka vendosur ndaj Kinës, duke shkaktuar lehtësim në tregjet globale.

Shpresat për një ulje të mundshme të tensioneve midis Pekinit dhe Uashingtonit, pas njoftimit të tarifave të Trump, bënë që tregjet aziatike të aksioneve të rriten sot, nga Tokio në Hong Kong dhe lejuan që dollari të rimëkëmbet. Për më tepër, republikani siguroi se ai “nuk ka ndërmend” të shkarkojë kryetarin e Rezervës Federale, Jerome Powell, pavarësisht kritikave të ashpra që ai ka bërë ndaj tij.

Në margjinat e një ceremonie në Shtëpinë e Bardhë, Trump pranoi para gazetarëve se tarifat shtesë prej 145% që ai vendosi ndaj Pekinit “janë shumë të larta”, duke shtuar se ato “do të reduktohen ndjeshëm”. “Në asnjë mënyrë ata nuk do të qëndrojnë askund afër këtij numri”, theksoi presidenti amerikan, megjithëse shpjegoi se “ne nuk do të kthehemi në zero”.

“Ne do të jemi shumë të sjellshëm, ata do të jenë shumë të sjellshëm dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë,” tha Trump, duke iu referuar Kinës. “Në fund të fundit, ata do të duhet të arrijnë një marrëveshje sepse pa të nuk do të mund të kenë më marrëdhënie tregtare me SHBA-në”, paralajmëroi ai.

“Ne i përcaktojmë kushtet e marrëveshjes dhe do të jetë një marrëveshje e drejtë”. “Besoj se është një proces që do të ecë mjaft shpejt”, vlerësoi ai.

Trump vendosi tarifa shtesë për partnerët tregtarë amerikanë, kryesisht në Evropë dhe Azi, në fillim të prillit, duke shkaktuar trazira në tregje. Më pas, një javë më vonë, ai uli tarifat shtesë në 10% për të gjitha vendet përveç Kinës.

Tarifat shtesë të vendosura nga republikani ndaj Pekinit arrijnë në 145%, me Kinën që përgjigjet duke vendosur tarifa shtesë prej 125% për produktet e importuara amerikane.

Edhe pse Pekini nuk ka konfirmuar se po zhvillohen bisedime me Uashingtonin, sekretari amerikan i Thesarit Scott Besant vlerësoi dje gjatë një aktiviteti në Uashington se situata aktuale nuk është e qëndrueshme për asnjërën palë. Bessant beson se tarifat shtesë veprojnë si një embargo tregtare dhe pengojnë shkëmbimin e produkteve midis SHBA-së dhe Kinës.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, tha nga ana e saj se bisedimet për të arritur një marrëveshje tregtare me Pekinin po përparonin “shumë mirë”.

Në të njëjtën kohë, Kina i bëri thirrje Britanisë dhe BE-së që të mbrojnë tregtinë globale kundër agresionit amerikan.

“Në kontekstin aktual të ngacmimit të njëanshëm të përhapur, Kina dhe Britania kanë një përgjegjësi për të mbrojtur rendin tregtar shumëpalësh,” i tha ministri i Jashtëm kinez Wang Yi homologut të tij britanik David Lamy në një bisedë telefonike.

Në një bisedë tjetër me homologun e tij austriak Beate Meinl-Reisinger, Wang Yi vuri në dukje se “Kina dhe BE duhet të mbajnë përgjegjësitë ndërkombëtare, të mbrojnë sistemin shumëpalësh tregtar me një marrëveshje të përbashkët dhe të punojnë së bashku për të ndërtuar një ekonomi të hapur botërore”.