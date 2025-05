Trump nënshkruan urdhrin ekzekutiv, ofron fluturime falas për emigrantët e paligjshëm që duan të largohen!

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump , programi i të cilit për deportimin masiv po përballet me pengesa ligjore, njoftoi dje se kishte nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të inkurajuar emigrantët e paligjshëm të "vetë-deportohen" duke u ofruar atyre fluturime falas.

"Ne do ta bëjmë sa më të lehtë të jetë e mundur për të huajt e paligjshëm që të largohen", tha Trump në një video të postuar në Truth Social.

Çdo emigrant i paligjshëm mund të paraqitet në një aeroport dhe të marrë një fluturim falas (për t’u larguar) nga vendi ynë”, shtoi ai.

Presidenti shpjegoi se palët e interesuara mund të rezervojnë një vend në një fluturim edhe nëpërmjet një aplikacioni në telefonin e tyre celular.

"Nëse nuk është këtu, mund të shkosh ku të duash", theksoi ai.

Trump paralajmëroi se çdo emigrant i paligjshëm që mbetet në SHBA do të jetë në shënjestër të "sanksioneve, përfshirë deportimin e papritur". Administrata republikane njoftoi të hënën se do të ofrojë 1,000 dollarë për emigrantët që largohen vullnetarisht nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa do të mbulojë edhe shpenzimet e udhëtimit të tyre.

Për më tepër, Trump vuri në dukje se ata emigrantë që zgjedhin të ndjekin këtë rrugë "një ditë" mund të lejohen të kthehen ligjërisht në SHBA. Departamenti i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së theksoi në një deklaratë se ky proces "do të lejojë një ulje të kostove të deportimit me afërsisht 70%, ndërsa kostoja mesatare e arrestimit, ndalimit dhe deportimit të një emigranti të paligjshëm në SHBA aktualisht është 17,121 dollarë".

Ai sqaroi gjithashtu se një migrant nga Hondurasi e ka përdorur tashmë këtë program për t'u kthyer në vendin e tij. Trump e ka bërë trajtimin e imigracionit të paligjshëm një përparësi kryesore të mandatit të tij të dytë në detyrë, duke deklaruar se SHBA-të po “pushtohen” nga “kriminelë që vijnë nga jashtë” dhe duke bërë shpesh njoftime për deportimet e emigrantëve. Por programi i tij i deportimeve masive është në kundërshtim me vendime të ndryshme gjyqësore.