Trump mban samit për Gazën në Shtëpinë e Bardhë, lidhje direkte me Egjiptin: Po ecim në drejtimin e duhur, lufta do…
Presidenti amerikan Donald Trump, zhvilloi një samit me zyrtarë të lartë të administratës së tij më herët sot në Shtëpinë e Bardhë, për t’u informuar mbi zhvillimet e fundit në negociatat që po zhvillohen në Egjipt midis Izraelit dhe Hamasit.
Në takim morën pjesë si Witkoff ashtu edhe Jared Kushner, të cilët pritet të nisen sot për në Kajro, në mënyrë që të marrin pjesë nga afër në negociata.
Bazuar në atë që është publikuar nga mjedisi i Donald Trump, ka lëvizje “në drejtimin e duhur” dhe “Egjipti, Katari dhe Turqia po bëjnë gjithçka që është e mundur për të kapërcyer çdo mosmarrëveshje të mbetur”.
Njëkohësisht, pas letrës së djeshme nga familjet e të rrëmbyerve drejtuar Akademisë Nobel, në të cilën kërkojnë që Presidenti Amerikan të marrë nderimin më të lartë për përpjekjet që ka bërë për t’i dhënë fund luftës dhe për të kthyer pengjet, të vdekur dhe të gjallë, nga enklava palestineze, vetë Donald Trump u dërgoi një letër familjeve.
Në të, ai thekson se do të bëjë gjithçka që fëmijët e tyre të kthehen sa më shpejt të jetë e mundur dhe e mbyll duke vënë në dukje se “lutet që lufta të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur”, duke e lënë të hapur mundësinë për të ashpërsuar qëndrimin e tij, duke arritur në ekstreme, nëse rezultati i negociatave nuk është ai i dëshiruar për të dhe SHBA-në.