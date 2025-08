Fund luftës?! “Trump i gatshëm të takohet me Putinin e Zelenskyn”, Shtëpia e Bardhë: Rusët shprehën dëshirën...

Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se presidenti Donald Trump është i hapur për t’u takuar me Vladimir Putinin dhe Volodymyr Zelenskyn.

Sekretarja e shtypit Karoline Leavitt tha se Trump ishte i kënaqur me “progresin e madh” të bërë gjatë takimit të sotëm midis të dërguarit të SHBA-së Steve Witkoff dhe Putinit në Moskë.

“Rusët shprehën dëshirën e tyre për t’u takuar me Presidentin Trump dhe Presidenti është i hapur për t’u takuar si me Presidentin Putin ashtu edhe me Presidentin Zelensky.

Presidenti Trump dëshiron që kjo luftë brutale të marrë fund”, u shpreh sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.

Më herët këtë mbrëmje, raportim nga New York Times tha se Trump synon të takohet personalisht me Putinin që javën e ardhshme.

Raporti shtoi se Trump planifikon të pasojë takimin me një takim tjetër midis tij, Putinit dhe Zelenskyt.