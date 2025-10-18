Trump anulon dorëzimin e raketave Tomahawk pas telefonatës me Putin, zbardhet takimi me Zelenskyn
Mediat amerikane raportuan sot rreth takimit qe Presidenti Trump pati diten e djeshme me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky duke folur per një takim të tensionuar.
Sipas mediave, Trump e njoftoi Zelenskyn të premten se nuk ka ndërmend të ofrojë raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi, të paktën për momentin, thanë për Axios dy burime të informuara mbi takimin.
Zelensky shpresonte të largohej nga Uashingtoni me angazhime rreth armëve të reja për Ukrainën, por e gjeti Trumpin në një gjendje krejtësisht të ndryshme një ditë pasi ai zhvilloi një telefonatë të gjatë me presidentin rus Vladimir Putin.
Trump e bëri të qartë se përparësia e tij tani është diplomacia dhe mendon se sigurimi i raketave Tomahawk mund ta dëmtojë atë, thonë burimet.
Një nga burimet tha se takimi "nuk ishte i lehtë", ndërsa tjetri tha thjesht "ishte i keq".
"Askush nuk bërtiti, por Trump ishte i ashpër", sipas burimit të parë.
“Trump dha disa deklarata të forta gjatë takimit dhe në disa momente takimi u bë paksa emocional”, tha burimi i dytë.
Takimi përfundoi papritur pas 2.5 orësh. "Mendoj se kemi mbaruar. Le të shohim se çfarë ndodh javën tjetër", tha Trump, duke iu referuar bisedimeve të planifikuara midis SHBA-së dhe Rusisë.
Trump synon të takohet me Putinin në Budapest diku gjatë dy javëve të ardhshme.
Ai theksoi se propozimi aktual i SHBA-së për një zgjidhje diplomatike është që lufta të përfundojë me vijat e frontit të ngrira në vend - një propozim i vështirë për t'u pranuar nga Ukraina.
Trump e la të kuptohej ky qëndrim në një postim në Truth Social pas takimit. Pasi e përshkroi takimin si "interesant" dhe "të përzemërt", ai tha se u kishte thënë si Zelensky-t ashtu edhe Putinit se ishte koha të "ndalonin aty ku janë", duke shtuar: "Le të pretendojnë të dy Fitoren, le të vendosë Historia!"
Trump më pas u nis për në Mar-a-Lago pa iu përgjigjur pyetjeve nga shtypi. Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Ndërkohë, Zelensky zhvilloi një konferencë telefonike me udhëheqësit evropianë menjëherë pas takimit me Trump. Disa prej tyre dukeshin të hutuar për ndryshimin e dukshëm të qëndrimit të Trump, tha një burim që ishte në telefonatë.
Menjëherë pas kësaj, udhëheqësit filluan të lëshonin deklarata të koordinuara mbështetëse për Ukrainën - një tregues i qartë se takimi me Trump nuk ishte një sukses.
Në një takim informues me gazetarët, Zelensky konfirmoi se kishin diskutuar për raketat Tomahawk, por tha se ai dhe Trump kishin vendosur të mos e diskutonin çështjen publikisht sepse SHBA-të duan të shmangin përshkallëzimin.
Kur u pyet nëse është optimist për raketat Tomahawk, Zelensky tha: “Jam realist.”
Në realitet, thanë burimet, Zelensky insistoi fort, por Trump kundërshtoi dhe nuk tregoi fleksibilitet.
Gjatë telefonatës së Zelensky-t me udhëheqësit evropianë, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer propozoi bashkëpunim me SHBA-në për të hartuar një plan paqeje për Ukrainën sipas planit 20-pikësh të Trump për Gazën, tha burimi në telefonatë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, propozoi një telefonatë urgjente pasuese midis këshilltarëve evropianë të sigurisë kombëtare gjatë fundjavës.
Prioriteti numër një i Zelensky-t nga vizita ishte të merrte angazhime nga Trump jo vetëm për raketat Tomahawk, por edhe për një sërë sistemesh armësh që Ukraina dëshiron të marrë, tha shefi i shtabit të tij për Axios përpara takimit.