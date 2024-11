Tre rekordet që theu Donald Trump me rizgjedhjen e tij si president!

Një seri rekordesh, tre për të qenë të saktë, u thyen nga Donald Trump me rizgjedhjen e tij në presidencën e SHBA.

Trump, i cili ka lindur më 14.06.1944, do të thyejë rekordin e Joe Biden si më i moshuari që do të betohet si president kur të inaugurohet në janar.

Në vitin 2020, Biden ishte kandidati më i vjetër presidencial që u zgjodh pasi ai mbushi 78 vjeç më 20 nëntor 2020.

Rekordi i mëparshëm mbahej nga Ronald Reagan i cili mori detyrën në moshën 69-vjeçare.

Trump është gjithashtu presidenti i parë në më shumë se 120 vjet që doli fitues në terma jo të njëpasnjëshëm.

Grover Cleveland ishte i fundit që e bëri këtë si presidenti i 22-të dhe i 24-të i Shteteve të Bashkuara dhe shërbeu nga 1885 në 1889 dhe nga 1893 në 1897.

Më në fund, Trump do të fitojë votën popullore, diçka që nuk arriti ta bëjë në 2016 dhe 2020.

Kjo do të thotë se ai do të jetë kandidati i parë republikan që do të fitojë votën popullore për herë të dytë që nga viti 2004 dhe 1988 dhe George W. Bush