Tradhtoi SHBA-të dhe i shiti informacion Bashkimit Sovjetik, ish-agjenti i FBI-së vdes në burg

Një agjent i FBI-së, i njohur si një nga spiunët më të dëmshëm në historinë e SHBA-së, është gjetur i vdekur në burgun e Florence në Kolorados. Bëhet fjalë për 79-vjeçarin Robert Philip Hanssen, i cili mori pagesa prej 1.4 milionë dollarësh në para dhe diamante për informacionin që i dha Bashkimit Sovjetik dhe Rusisë.

Hanssen ishte në paraburgim në USP Florence ADMAX të Kolorados që nga 17 korriku 2002, ndërsa 300 agjentë punuan në rastin e tij.

“Të hënën, më 5 qershor 2023, afërsisht në orën 06:55 të mëngjesit, i burgosuri Robert Hanssen u gjet i pavetëdijshëm në burgun e Shteteve të Bashkuara (USP) Florence ADMAX në Firence, Kolorado. Stafi që përgjigjet menjëherë nisi masat për shpëtimin e jetës. Stafi kërkoi shërbime mjekësore emergjente (EMS) dhe përpjekjet për shpëtimin e jetës vazhduan. Zoti Hanssen u shpall më pas i vdekur nga personeli i EMS”, thuhet në një njoftim nga Byroja Federale e Burgjeve.

Hanssen filloi të spiunonte për Bashkimin Sovjetik në vitin 1979, tre vjet pasi ishte bashkuar me FBI-në si agjent special. Në vitin 2001, Hanssen u deklarua fajtor për 15 akuza për spiunazh dhe komplot në këmbim që qeveria të mos kërkonte dënimin me vdekje. Ai u dënua me burgim të përjetshëm pa mundësi lirimi me kusht.

Hetuesit e akuzuan atë për kompromentimin e personelit sovjetik që punonte për Shtetet e Bashkuara, disa prej të cilëve u ekzekutuan. Ai ndau detaje të disa operacioneve teknike të SHBA-së si përgjimi, vëzhgimi dhe përgjimi i komunikimeve. Dhe ai u dha sovjetikëve planet e SHBA-së se si do të reagonin ndaj një sulmi bërthamor sovjetik, si në mbrojtjen e zyrtarëve të lartë të qeverisë, ashtu edhe në hakmarrjen ndaj një sulmi të tillë.

Rasti Hanssen tronditi komunitetin e inteligjencës amerikane, duke ekspozuar të meta të mëdha në mënyrën se si FBI-ja dhe agjencitë e tjera verifikojnë ata që kanë akses në sekretet e vendit.

Pasi tradhtia e Hanssen u zbulua, hetuesit mësuan se ai kishte akses të plotë në sistemet kompjuterike të FBI-së dhe Departamentit të Shtetit dhe do të kalonte orë të tëra duke u gjurmuar pa u zbuluar për informacione të klasifikuara. Në 25 vitet e tij në byro, me akses në burime dhe metoda shumë të ndjeshme në lidhje me përpjekjet e inteligjencës amerikane që synonin Bashkimin Sovjetik dhe Rusinë, Hanssen nuk i ishte nënshtruar kurrë një ekzaminimi poligrafik.

Pas rastit Hanssen, FBI-ja u zhvendos për të forcuar të ashtuquajturat programet e saj të kërcënimit të brendshëm që synonin mbrojtjen e sekreteve të vendit duke shqyrtuar nga afër financat dhe udhëtimin e personelit me akses në informacionin e klasifikuar, dhe duke rritur përdorimin e poligrafëve për të vlerësuar në mënyrë rutinore punonjësit për vazhdimësinë, besnikërinë dhe përshtatshmërinë.