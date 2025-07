Të paktën 35 të vdekur, përfshirë fëmijë, nga operacionet izraelite në Gaza

Një agjenci ndihme emergjente në Rripin e Gazës raportoi të dielën se të paktën 35 persona, përfshirë fëmijë, u vranë nga granatimet ose zjarri i ushtrisë izraelite në enklavë, ku lufta që ka vazhduar për më shumë se 20 muaj ka shkaktuar shkatërrime të mëdha dhe e ka shtyrë popullsinë në prag të urisë, siç vazhdon të paralajmërojë OKB-ja.

Mbrojtja civile raportoi gjithashtu se dhjetëra të plagosur u dërguan në spitale, ku lufta vazhdon, që pas bastisjes nga krahu ushtarak i Hamasit në Izraelin jugor më 7 tetor 2023.

“Ata na bombarduan ndërsa flinim. Ne nuk bëmë kurrë asgjë të gabuar. “Dy fëmijët e mi kanë vdekur, të tjerët janë në kujdes intensiv”, tha Iman Abu Marouf për AFP me një zë shumë të shqetësuar pas një bastisjeje që goditi tendat për personat e zhvendosur brenda vendit në kampin al-Mawasi (jug).

Pas bombardimit, viktimat u transportuan me automjete që u përkisnin të afërmve dhe ambulanca në spitalin Nasser në Khan Yunis, sipas pamjeve të AFP.

Atje, trupa të mbështjellë me qese plastike u lanë në tokë. Një nënë po përkëdhelte fytyrën e fëmijës së saj të vdekur. Jashtë spitalit, qytetarët po luteshin për të vdekurit e tyre.

“Shumë trupa u sollën këtu të djegur dhe të plagosurit kanë djegie të rënda”, tha një burim mjekësor, ndërsa dëshmitarët okularë raportuan se një zjarr i madh shpërtheu dhe u përhap në tendat në kampin al-Mawasi.

Sipas Mahmoud Bassal, një zëdhënës i mbrojtjes civile, dhjetëra “martirë”, përfshirë “gra” dhe fëmijët, u dërguan në spitalet në enklavë, pas bastisjeve nga forcat pushtuese.

Midis tyre ishin pesë viktima nga kampi al-Mawasi dhe “dy fëmijë të familjes Azzam që u vranë në një bastisje në një shtëpi në Qytetin e Gazës” (veri), shpjegoi ai.

Duke pasur parasysh kufizimet e vendosura nga Izraeli mbi median në Rripin e Gazës dhe pamundësinë për të hyrë në terren në mes të luftës, Agence France-Presse vëren se nuk është në gjendje të verifikojë në mënyrë të pavarur rrëfimet e shpallura nga mbrojtja civile.

“Dëgjuam një shpërthim të madh”, tha Abdel Rahman Azzam, një i afërm. “Britmat e fëmijëve dhe grave nuk u ndalën. Ata goditën një shtëpi me një raketë pa asnjë paralajmërim.”

Në Rripin jugor të Gazës, të paktën 4 persona, sipas z. Bassal – sipas një burimi tjetër, të cituar nga Agjencia Gjermane, të paktën 11 – u vranë nga zjarri izraelit mbi njerëzit që shkonin në një qendër shpërndarjeje të ndihmave ushqimore.

Izraeli e lehtësoi pjesërisht bllokadën totale që kishte vendosur në Rripin e Gazës që nga maji, e cila kishte shkaktuar mungesa të mëdha ushqimi, ilaçesh dhe mallrash të tjera thelbësore.

Në të njëjtën kohë, filloi të funksiononte një mekanizëm i ri ndihme, i udhëhequr nga Fondacioni Humanitar i Gazës (GHF), një organizatë jofitimprurëse me financim të errët të mbështetur nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Por shpërndarja e ushqimit nga organizata është dëmtuar nga incidente kaotike dhe shpesh vdekjeprurëse.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Hamasit, të paktën 583 palestinezë janë vrarë pranë qendrave të saj të shpërndarjes së ushqimit që kur ajo filloi të vepronte në fund të majit.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, e ka denoncuar mekanizmin e ri të shpërndarjes së ndihmës “të militarizuar” si “vrasës njerëzish”.

GHF, nga ana e saj, siguron se asgjë nuk është bërë brenda qendrave të saj dhe akuzon Hamasin se po përpiqet ta parandalojë atë. Ai pretendon se 12 nga anëtarët e stafit të tij janë vrarë dhe të tjerë janë “torturuar”. Gjithashtu ankohet se Hamasi po dërgon “luftëtarë afër zonave humanitare”.

Besohet se Izraeli po e përdor GHF-në për të anashkaluar OKB-në dhe organizatat e tjera humanitare në mënyrë që, siç pretendon, ndihma të mos arrijë te Hamasi.

Ushtria izraelite, kur u pyet në lidhje me informacionin në lidhje me vdekjet e djeshme, tha se nuk do të komentonte dhe kujtoi se po kryen operacione kundër lëvizjes islamiste palestineze Hamas.

Në të njëjtën kohë, ajo njoftoi humbjen e një nënoficeri 20-vjeçar në luftime në veri. Sipas agjencisë britanike të lajmeve PA Media, i riu ishte shtetas izraelit dhe britanik përveçse shtetas.

Qeveria e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu synon të vazhdojë luftën në Rripin e Gazës me qëllim që të “kthejë pengjet dhe të shpërbëjë Hamasin”, një lëvizje që është zotuar ta shkatërrojë dhe dëbojë nga enklava e vogël bregdetare.

Ajo gjithashtu ka njoftuar se do të marrë “kontrollin” e Rripit të Gazës, ku Hamasi – të cilin Izraeli, SHBA-të dhe BE-ja e klasifikojnë si një organizatë terroriste – ka sunduar që nga viti 2007.

Bastisja e 7 tetorit 2023 rezultoi në humbjen e 1,219 jetëve në anën izraelite, shumica e të cilëve civilë, sipas një llogaritjeje të AFP bazuar në të dhëna zyrtare. Nga 251 personat që u rrëmbyen atë ditë, 49 prej tyre ende mbahen në qeli, por të paktën 27 prej tyre janë shpallur të vdekur nga ushtria izraelite.

Operacionet hakmarrëse ushtarake izraelite në shkallë të gjerë kanë marrë që atëherë jetën e të paktën 56,500 palestinezëve, shumica e të cilëve civilë, sipas shifrave më të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e qeverisë së Hamasit në Rripin e Gazës, të cilat konsiderohen të besueshme nga OKB-ja.

Pavarësisht vazhdimit të operacioneve të përditshme izraelite të profilit të lartë, Presidenti i SHBA-së Donald Trump siguroi javën e kaluar se priste që një marrëveshje e re armëpushimi të arrihej brenda ditësh, ndoshta këtë javë siç tha ai.