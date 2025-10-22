LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Takimi i fundit Trump-Zelensky ishte një katastrofë? Ja si përgjigjet shefi i NATO-s

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 20:00
Bota

Takimi i fundit Trump-Zelensky ishte një katastrofë? Ja si

Shefi i NATO-s, Mark Rutte, ka folur me gazetarët përpara një takimi me Presidentin Donald Trump në Uashington.

Sipas mediave të huaja, Rutte u pyet: “A nuk është takimi juaj i sotëm një tregues se takimi i Presidentit Trump me Presidentin Zelenskyy të premten ishte një katastrofë e plotë?”

"Jo, aspak. Kjo ishte planifikuar më parë", tha mes të tjerash Rutte.

"Po i dërgoja mesazhe Presidentit pas suksesit të jashtëzakonshëm në Gaza dhe thamë të takohemi në Uashington për të diskutuar se si mund ta zbatojmë vizionin e tij për paqen në Ukrainë", shtoi Rutte.

"Ishte një takim i mirë, ishte një takim i suksesshëm", shtoi ai në lidhje me takimin Trump-Zelenskyy javën e kaluar.

Rutte u tha gazetarëve se NATO ishte “ripërtërirë (dhe) rigjallëruar” që nga rizgjedhja e Trump si President në janar dhe se ai “e theu bllokadën” me Vladimir Putinin kur të dy folën në telefon në shkurt.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion