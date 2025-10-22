Kryeministri britanik paralajmëron masa të ashpra kundër emigrantëve të paligjshëm
Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer është zotuar të ‘mbyllë rrugët’ përmes Ballkanit Perëndimor që po e përmbyt Britaninë me emigrantë.
Kryeministri do të presë sot udhëheqës nga rajoni në përpjekje për të shkatërruar bandat e kontrabandës që qëndrojnë pas rritjes së kalimeve të Kanalit.
Ai i tha gazetës ‘The Sun’ se trafikantët kishin ndërtuar një perandori kriminale që shtrihej në të gjithë Evropën, të cilën Mbretëria e Bashkuar duhet t’a mbyllë.
Ministrat shpresonin të zbulonin një marrëveshje për qendrat e kthimit në samit. Por një burim qeveritar tha se ministrat së pari duhej të ulnin kriminalitetin dhe të stabilizonin sigurinë kufitare në rajon.
“Ekziston një autostradë kriminale që kalon nëpër Ballkanin Perëndimor, duke i çuar emigrantët e paligjshëm direkt në Mbretërinë e Bashkuar. Detyra jonë është ta mbyllim dhe të shkatërrojmë bandat që e drejtojnë’, tha ai.
Në një sulm të fshehur paksa ndaj Nigel Farage, ai tha se disa kishin “hedhur fyerje” ndaj vendeve si Shqipëria në vend që të bashkëpunonin. Britania tani po vendos dronë në pikat e kontrollit në të gjithë Ballkanin për të ndaluar kontrabandistët në vendngjarje. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se rreth një e katërta e mbërritjeve me varka të vogla udhëtojnë nëpër Ballkan./The Sun