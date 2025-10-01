Stuhia e fortë godet Ukrainën, nëntë të vdekur dhe 24 mijë njerëz mbeten pa energji elektrike
Nëntë persona, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur në Odesa në jug të Ukrainës, si pasojë e kushteve ekstreme të motit dhe përmbytjeve, sipas shërbimit shtetëror të emergjencave.
“I gjithë qyteti është nën ujë”, thanë vendasit në videot e postuara në mediat sociale, ndërsa reshjet ekstreme të shiut përmbytën qytetin dhe lanë periferitë pa energji elektrike.
Meteorologët paralajmërojnë se reshjet mund të kalojnë 80 mm, duke thyer të gjitha rekordet.
Rrugët janë paralizuar, makinat janë të palëvizshme dhe banorët janë të bllokuar, ndërsa ekipet e emergjencës po punojnë në të gjithë qytetin dhe pothuajse 24,000 njerëz mbeten pa energji elektrike.