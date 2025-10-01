LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Stuhia e fortë godet Ukrainën, nëntë të vdekur dhe 24 mijë njerëz mbeten pa energji elektrike

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 10:00
Bota

Stuhia e fortë godet Ukrainën, nëntë të vdekur dhe 24

Nëntë persona, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur në  Odesa në jug të Ukrainës, si pasojë e kushteve ekstreme të motit dhe përmbytjeve, sipas shërbimit shtetëror të emergjencave.


“I gjithë qyteti është nën ujë”, thanë vendasit në videot e postuara në mediat sociale, ndërsa reshjet ekstreme të shiut përmbytën qytetin dhe lanë periferitë pa energji elektrike.

Meteorologët paralajmërojnë se reshjet mund të kalojnë 80 mm, duke thyer të gjitha rekordet.

Rrugët janë paralizuar, makinat janë të palëvizshme dhe banorët janë të bllokuar, ndërsa ekipet e emergjencës po punojnë në të gjithë qytetin dhe pothuajse 24,000 njerëz mbeten pa energji elektrike.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion