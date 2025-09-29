Sot takimi vendimtar Trump - Netanyahu marrëveshja për Gazën në tryezë
SHBA-të dhe Izraeli janë shumë afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Gaza, pas bisedimeve midis të dërguarit të posaçëm Steve Witkoff, dhëndrit të Trump, Jared Kushner, dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Donald Trump mirëpret sot në Shtëpinë e Bardhë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, menjëherë pasi premtoi një “marrëveshje” për Gazën dhe vuri veton ndaj një aneksimi të mundshëm të Bregut Perëndimor të pushtuar.
Një konferencë e përbashkët për shtyp është planifikuar për në orën 19:15.
Një zyrtar i lartë amerikan shtoi gjithashtu se Hamasi do të duhej të binte dakord, raportoi gazetari i Axios, Barak Ravid, në të njëjtin postim.
Çfarë tha Trump?
Presidenti është dukur gjithnjë e më optimist në lidhje me shanset që plani i tij të ketë sukses ditët e fundit, dhe të dielën në mëngjes ai i tha Truth Social se ekziston një mundësi reale për “madhështi në Lindjen e Mesme”.
“Kemi një mundësi të vërtetë për diçka të madhe në Lindjen e Mesme. Të gjithë janë gati për diçka të veçantë, për herë të parë. Ne do ta bëjmë të ndodhë”, shkroi ai në një postim në Truth Social.
Si reagoi Netanyahu?
Nga ana e tij, Netanyahu dukej se ishte më i kujdesshëm në lidhje me këtë çështje.
“Po punojmë për këtë,” i tha ai rrjetit televiziv. “Nuk është finalizuar ende, por po punojmë me ekipin e Presidentit Trump tani për tani.”
“Shpresoj se mund ta bëjmë, sepse duam të lirojmë pengjet tona, duam të heqim qafe sundimin e Hamasit dhe ta çarmatosim atë, të çmilitarizojmë Gazën dhe të krijojmë një të ardhme të re për popullin e Gazës dhe izraelitët, si dhe për të gjithë rajonin”, vazhdoi kryeministri izraelit.
Parimet themelore të “planit 21-pikësh”
Parimet kryesore të propozimit të Trump përfshijnë:
• Lirimi i të gjithë pengjeve të mbetur.
• Armëpushim i përhershëm.
• Tërheqja graduale e Izraelit nga i gjithë Rripi i Gazës.
• Plani i pasluftës me një mekanizëm qeverisjeje në Gaza pa Hamasin.
• Krijimi i një force sigurie që do të përfshijë palestinezë, si dhe ushtarë nga vendet arabe dhe myslimane.
• Financim nga vendet arabe dhe myslimane për administratën e re në Gaza dhe rindërtimin e zonës.
• Një formë e përfshirjes së Autoritetit Palestinez.
Trump u kërkoi udhëheqësve dhe zyrtarëve të lartë nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Egjipti, Jordania, Turqia, Indonezia dhe Pakistani, të cilët morën pjesë në takim, mbështetjen e tyre për këto parime themelore dhe angazhimin e tyre për të marrë pjesë në planin e pasluftës.
Kushtet e udhëheqësve arabë
Sipas dy burimeve, udhëheqësit arabë vendosën kushte specifike për të mbështetur planin:
1. Izraeli nuk duhet të aneksojë pjesë të Bregut Perëndimor ose Gazës.
2. Izraeli nuk duhet të pushtojë territore në Gaza.
3. Izraeli nuk duhet të ndërtojë vendbanime në Gaza.
4. Ndalojeni minimin e regjimit në Xhaminë Al-Aksa.
5. Të rritet menjëherë ndihma humanitare për Gazën.
Trump, sipas të njëjtave burime, i siguroi udhëheqësit arabë dhe myslimanë se nuk do ta lejonte Izraelin të aneksonte pjesë të Bregut Perëndimor.