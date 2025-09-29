LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Ish-partneri nuk kishte as makinë”, Livia Bunga rrëfen detaje nga jeta private: Nuk më ka shfrytëzuar, por…

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 08:29
Showbiz
“Ish-partneri nuk kishte as makinë”, Livia Bunga rrëfen

Në debatin e radhës në “E Diell”, Livia Bunga, ish-banore e Big Brother Vip Albania dhe po ashtu dikur pjesë e emisionit “Për’Puthen”, rrëfen momentet e vështira me ish-partnerin e saj.

“Unë, kur kam njohur personin më të rëndësishëm të jetës sime, ka pas bërë aksident, nuk ka pasur as makinë, është përdorur makina ime për shumë kohë, kështu që nuk i shoh fare ato punë. Nuk dua të bëj shenjtoren, por kjo është e vërteta,” shprehet ajo pas debatit mbi përfitimet që mund të ketë një vajzë në lidhje me një djalë me të ardhura të larta.

E cilësuar nga Xheneta si shfrytëzim nga ish-partneri, Livia e hedh poshtë duke i dalë në krahë lidhjes së saj.

“E shfrytëzuar më duket fjalë pak si shumë e rëndë, por jo, jo… ishte një bashkëpunim, kemi ndihmuar njëri-tjetrin”, tregon Livia.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion